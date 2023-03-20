1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 599 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 387.22 مليون درهم و544 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 953.38 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 105 مبايعات بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 268.57 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 86.8 مليون درهم و68 رهن فلل وشقق بقيمة 181.77 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 62 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 30 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 152 هبة بقيمة 118.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 69 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 27 مليون درهم.

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