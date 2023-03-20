%56 نمواً في " الأصول تحت الإدارة " بسوق أبوظبي العالمي

المصدر: وام

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اختتم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2022 على وقع المزيد من الانجازات التي جعلته أسرع المراكز المالية الدولية نمواً على مستوى المنطقة ما عزز مساهمته في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا رائدا للصناعة المالية و"اقتصاد الصقر".

ومن خلال البيئة التنظيمية القوية التي يتمتع بها، يعمل المركز المالي الدولي على مواكبة الأهداف الاقتصادية لأبوظبي ورؤيتها القائمة على الابتكار والتحول والتنوع على مستوى القطاعات كافة، مستنداُ إلى عناصر القوة لدى سوق أبوظبي العالمي ونجاحه في تحقيق مستويات نمو ملفتة في مجال إدارة الأصول بالإضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات التقدمية في مجال التمويل المستدام.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: " تمكن سوق أبوظبي العالمي في العام 2022 من أن يكون المركز المالي الدولي الأسرع نمواً على مستوى المنطقة، وشكلت النجاحات التي حققها السوق خلال العام الماضي عنصراً إضافياً من عناصر مساهمة السوق في نمو "اقتصاد الصقر" لأبوظبي وتعزيز موقعها الدولي عاصمة لرأس المال.. ونحرص أن تساهم إنجازات سوق أبوظبي العالمي في الإضاءة على المكانة الراسخة لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز مالي دولي مستدام ذات أهمية وسمعة عالمية".

وأضاف أن النتائج التي حققها سوق أبوظبي العالمي خلال العام 2022 عبر تبني إستراتيجية فعالة تتخذ من التطور التقني عنصرا أساسيا لها، إيجابية وواعدة.. وسنواصل تحقيقها في عام 2023 الذي سيشهد نجاح أبوظبي في اجتذاب المزيد من المستثمرين العالميين والشركات والمهنيين، لتكون بذلك الوجهة المختارة والمفضلة لهم للعمل وتحقيق الإنجازات".. ونجح سوق أبوظبي العالمي في تقديم نموذج تشغيلي وهيكل مؤسساتي وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية وتحسين الأنظمة التي أسهمت جميعها في الارتقاء بمستويات الكفاءة.

وأوضح أن الأصول تحت الإدارة في سوق أبوظبي العالمي سجلت زيادة بنسبة 56% في العام 2022، ووصل تعداد القوى العاملة إلى 10954 شخصًا مقارنة بـ 8522 في العام 2021، بزيادة بنسبة 29% في عدد العاملين.. فيما وقع سوق أبوظبي العالمي 25 مذكرة تفاهم في عام 2022، استهدفت تعزيز البيئة الداعمة للأعمال في السوق والتي تسهل ممارسة الأنشطة التجارية وخدمة العملاء وتؤمن سلاسة ومرونة العمل ضمن هذا المركز المالي الدولي.

و بلغ إجمالي التراخيص النشطة في سوق أبوظبي العالمي 5546 ترخيصًا، من بينها تراخيص لشركات خدمات مالية وشركات غير مالية، مقارنة بـ 4262 شركة في العام 2021، بنسبة زيادة إجمالية قدرها 30% في عدد التراخيص النشطة في عام 2022.

و سجل سوق أبوظبي العالمي نموًا في عدد الشركات المسجلة والعاملة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 30% ليرتفع إجماليها من 1061 إلى 1378.. و تم إدراج عدد من الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وهي "بروج" و"برجيل القابضة" و"بيانات أيه أي" و"مطعم أمريكانا" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.. في حين حصلت شركة "أمريكانا للمطاعم" على تسجيل مزدوج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).. أما شركة "أنغامي" فأكملت إدراجها في سوق ناسداك في العام 2022 مع التنويه إلى أن المقر الرئيسي للشركة ومركزها للأبحاث والتطوير هو في سوق أبوظبي العالمي.

وتم إضافة مساحة عقارية قدرها 32000 متر مربع مع إنضمام برج الماريه في عام 2022 إلى المساحات العقارية الخاصة بسوق أبوظبي العالمي، ما يعكس النمو المستمر في إشغال المساحات العقارية في سوق أبوظبي العالمي ويعد دليلا إضافيا على كون هذا المركز المالي الدولي وجهة جذابة للشركات العالمية والمؤسسات المالية لترسيخ وجودها في سوق أبوظبي العالمي.

ويتبوأ سوق أبوظبي العالمي مرتبة متقدمة كمركز مالي دولي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحلوله بالمركز الـ 32 عالميًا كأفضل مركز مالي دولي، وفق التقرير 32 لمؤشر المراكز المالية العالمية.

وارتفع عدد القضايا المعروضة على محاكم سوق أبوظبي العالمي بشكل ملحوظ في العام 2022، حيث تم معالجة 317 قضية مقارنة بـ 139 قضية في العام 2021، وذلك نتيجة لجوء أطراف من خارجه إلى التقاضي في محاكمه وبلغت حصة القضايا العائدة لأطراف موجودة خارج سوق أبوظبي العالمي نسبة فاقت الـ 80% من مجموع قضايا تسوية المنازعات المعروضة أمام محاكم السوق .

ونجح سوق أبوظبي العالمي في تحقيق الحياد الكربوني في العام 2022 عبر تعويض الانبعاثات الكربونية الصادرة منه في العام 2021، ليصبح أول مركز مالي دولي يحقق الحياد الكربونبي في العالم.

و قاد سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع "مجموعة عمل التمويل المستدام" في دولة الإمارات العربية المتحدة، جهود إصدار البيان الثاني للمجموعة بعنوان "بيان عام 2022 حول التعاون في مجال التمويل المستدام في دولة الإمارات" والذي تم إصداره بالتزامن مع انعقاد مؤتمر (كوب 27) في مصر.

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