"أتش اس بي سي" أول بنك في العالم يطلق خاصية التحقق المسبق من المدفوعات عبر "سويفت"

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام بنك "أتش اس بي سي" بإطلاق نظام التحقق المسبق من معاملات المدفوعات على نظام "سويفت" لعملائه في دولة الإمارات من خلال تقديم خاصية التحقق من تطابق أسماء المستفيدين وبذلك يكون "أتش اس بي سي" أول بنك في العالم يقدم هذه الخاصية والميزة في قطاع الخدمات المصرفية.

وتستخدم الخدمة الجديدة أحدث التقنيات المتطورة للتقليل من مخاطر التأخير في تنفيذ عمليات المدفوعات الناتجة عن عدم دقة تفاصيل حسابات المستفيدين التي يتم إدخالها في بيانات المعاملات. بالإضافة الى ميزة التحقق من الحساب التي أطلقها البنك سابقاُ، فإن عملية التطابق والتحقق من أسماء المستفيدين بشكل فوري سوف يعزز عمليات الدفع مما يساعد العملاء على القيام بمدفوعاتهم بثقة أكبر.

قال كايل بواج، الرئيس الإقليمي لحلول المدفوعات العالمية لدى بنك "أتش اس بي سي" ، للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "نحن أول بنك في العالم يقوم بتقديم هذا الحل الذي يستخدم التقنيات الذكية للتحقق من بيانات الحسابات بشكل فوري. إذ يعتبر إدخال البيانات الخاطئة لحسابات وأسماء المستفيدين هو السبب الرئيسي وراء تأخير معاملات المدفوعات، ولكن من خلال إزالة هذه الأخطاء، يمكن لعملائنا من الشركات العمل بكفاءة وبسرعة أكبر. كما أننا نقوم برقمنة معاملات المدفوعات على نطاق واسع وذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة ومبتكرة بهدف جعل المعاملات المصرفية أكثر سهولةً وأكثر أماناً لعملائنا."

وتعتمد ميزة التحقق المسبق على تقنية واجهة التطبيقات البرمجية (API) الجديدة للتحقق من بيانات حسابات المستفيدين التي يتم إدخالها على نظام HSBCnet، وهي منصة الخدمات المصرفية الرقمية الخاصة بالبنك، وذلك قبل إجراء معاملات المدفوعات، مما يضمن للعملاء إمكانية إجراء مدفوعاتهم بثقة أكبر.

ولقد قام "أتش اس بي سي" بإجراء تحسينات كثيرة لتقليل مخاطر التأخير غير الضروري في معاملات الدفع وتوفير تجربة أكثر سلاسةً وأماناً للعملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز