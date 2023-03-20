جمارك دبي تبحث تطوير التبادل التجاري مع الجزائر

المصدر: دبي- البيان

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تحرص جمارك دبي على توثيق العلاقات مع الهيئات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون في مجال تيسير التجارة المتبادلة مع هذه الدول، واستقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة محمود محمدي القنصل العام للجمهورية الجزائرية، حيث تم بحث السبل الكفيلة بتطوير تجارة دبي مع الجزائر عبر تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والشركات الجزائرية.

ورحب أحمد محبوب مصبح بالقنصل العام للجمهورية الجزائرية وأعرب عن حرص جمارك دبي على تلبية كافة متطلبات تيسير التجارة مع الجزائر لتمكينها من الاستفادة من الدور الحيوي لدبي ولدولة الإمارات عموماً في التجارة العالمية ودعم قدرة التجار والشركات الجزائرية على الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال الإمكانيات المتطورة لموانئ دبي ومطاراتها ومناطقها الحرة.

وقال مصبح: «تسعى جمارك دبي إلى تطوير التجارة مع كافة دول العالم، ونعمل على تعزيز التعاون مع الهيئات الدبلوماسية لدعم التنسيق في مجال تيسير التجارة المتبادلة مع الدول التي تمثلها هذه الهيئات، وذلك انطلاقاً من المركز الحيوي لدولة الإمارات على خارطة التجارة الإقليمية والعالمية، ما يمكننا من توفير إمكانيات للشركاء التجاريين على صعيد الاستفادة من قدرتنا المتميزة في الربط بين الأسواق الدولية، وقد بحثنا خلال اللقاء مع القنصل العام للجمهورية الجزائرية في كيفية المضي قدماً بتعزيز التجارة مع الجزائر، حيث نحرص على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الجودة والسرعة في إنجاز المعاملات الجمركية للتجار والشركات الجزائرية».

وأضاف مصبح: «تندرج جهودنا لتعزيز التجارة مع الشركاء التجاريين في إطار حرصنا على المشاركة الفاعلة بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة تجارة دبي الخارجية خلال العقد المقبل، ولذلك نعمل من خلال الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 – 2026 على ترسيخ موقعنا في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، لتعزيز تقدم دولة الإمارات نحو تحقيق الصدارة العالمية في كافة المجالات، حيث تأتي استضافة الدولة لمؤتمر cop28 العالمي للتغير المناخي في إكسبو دبي لتمثل إنجازاً كبيراً يعزز المكانة العالمية للإمارات».

من جهته أعرب محمود محمدي عن التقدير الكبير لجهود جمارك دبي وتعاونها الدائم مع الهيئات الدبلوماسية الجزائرية للعمل على تعزيز التجارة المتبادلة بين الجمهورية الجزائرية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد أن الخدمات والتسهيلات الجمركية والتجارية التي توفرها الدائرة تدعم تيسير حركة التجارة المتبادلة، وهو ما رأيناه بشكل واضح في إنجاز وتخليص المواد والأغراض التي تم استيرادها لجناح جمهورية الجزائر في معرض إكسبو 2020، مما ساهم في جعل مشاركتنا في المعرض تجربة سلسة حيث تعد جمارك دبي من الإدارات الجمركية الرائدة عالمياً في مجال تطوير العمل الجمركي وتنمية التجارة بالإضافة إلى دورها الأساسي في حماية الاقتصاد والمجتمع.

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