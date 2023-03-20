مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب دبي يضع حجر الأساس لحظيرة الطائرات العمودية

المصدر: البيان

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أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران عن بدء أعمال التشييد للمرحلة الثانية من مركز الطائرات العمودية "دبي هيليبارك" بالشراكة مع شركة "إير شاتو إنترناشونال". وكانت هذه الشركة قد حصلت على الاعتماد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لبدء العمليات التشغيلية في "دبي هيليبارك" في العام 2022، وذلك لاتاحة الفرصة للعديد من مالكي الطائرات العمودية الخاصة من الأفراد والشركات لاستئجار مواقف داخل المركز، وضمان سهولة الوصول إلى مهابط الطائرات العمودية الأخرى.

وحضر حفل وضع حجر الأساس طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وسمير محمد، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة "إير شاتو إنترناشيونال"، وشيلتون توني إيرودايراج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من كبار التنفيذيين لدى الطرفين.

ويقع "دبي هيليبارك"، الذي سيتم إنشاؤه على مساحة تتجاوز 42,800 متر مربع، بجوار مبنى الطيران الخاص في دبي الجنوب، وستتضمن المرحلة الجديدة إنشاء حظيرة للطائرات العمودية، وتكون مملوكة ومدارة على أسس تجارية. وسيشتمل على توسعة لاستيعاب 12 موقفاً لطائرات الهليكوبتر، وكافة خدمات صيانة وإصلاح وتجديد طائرات الهليكوبتر بمستوى عالمي.

ويعد هذا المركز المتطور الأكبر من نوعه، حيث يستوعب حالياً ثماني طائرات هليكوبتر لتسهيل النقل بين المراكز التجارية والوجهات السياحية في جميع أنحاء الدولة. وسيتضمن أيضاَ صالة لكبار الشخصيات وفق أعلى المستويات لاستقبال الشخصيات التي تستخدم مبنى الطيران الخاص، وتقديم أفضل المرافق ووسائل الراحة لهم حال هبوط طائراتهم الخاصة. وستوفر "إير شاتو" أيضاً خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بالإضافة إلى صالة عرض لأحدث الطائرات العمودية من كبرى شركات التصنيع العالمية الرائدة.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: :يسعدنا الإعلان عن بدء أعمال البناء في المرحلة الجديدة من "دبي هيليبارك". ويعد هذا المشروع النوعي شهادة على التزامنا الراسخ لتقديم خدمات استثنائية تلبي احتياجات مالكي طائرات الهليكوبتر، كما نؤكد التزامنا بتوافق عملياتنا بصورة تامة مع رؤية الحكومة لترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية، ونفخر بلعب دور مهم للإسهام في اقتصاد دبي من خلال خدماتنا المبتكرة والحلول المخصصة. وسنظل ملتزمين بتقديم خدمات استثنائية تتجاوز توقعات عملائنا وتسهم في النمو المستمر لصناعة الطيران في دبي".

وقال الدكتور سمير محمد، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة "إير شاتو إنترناشيونال": “منذ الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من هذا المركز، تلقينا الكثير من التفاعلات الإيجابية من مالكي طائرات الهليكوبتر الخاصة والجهات الأخرى ذات الصلة. ونتيجة لذلك، نتوقع تحقيق زيادة ملحوظة في عدد العمليات في الأشهر المقبلة. إننا في "إير شاتو إنترناشونال"، نفخر بتوظيف خبرتنا في صناعة الطيران، لضمان تشغيل هذا المركز المتخصص، وتوفير تجربة مرموقة جداً لتلبية احتياجات عملائنا المميزين".

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