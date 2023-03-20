الإقامة الذهبية بالإمارات تستقطب الأثرياء الهنود

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت صحيفة «مينت» الهندية تأشيرة الإقامة الذهبية التي تمنحها الإمارات للمستثمرين العقاريين بأنها ملاذ استثماري آمن للأثرياء الهنود، وأنها غيرت قواعد اللعبة لهم، ذلك أنها وفرت لهم فرصة الاستثمار في أصول آمنة في ظل التراجع المستمر في قيمة الروبية الهندية.

وذكرت الصحيفة أن جاذبية التأشيرة للأثرياء الهنود، تتزايد تدريجياً، في ظل النمو المتلاحق في سوق العقارات في الإمارات، خاصةً في دبي.

وأفاد تقرير «مينت» بأن الأثرياء الهنود يستطيعون الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية، التي تخولهم الإقامة 10 سنوات، عند الاستثمار في شراء عقار بقيمة 2 مليون درهم فأعلى. وأضاف التقرير أن الأثرياء الهنود يقبلون على هذه التأشيرة، بعد إيقاف عدد من برامج الإقامة المماثلة في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن أدت الهدف المطلوب منها وأسهمت في رفع أسعار العقارات في هذه الدول.

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