أداء استثنائي لاقتصاد دبي في 2022

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق اقتصاد دبي أداءً قوياً خلال العام الماضي، سجلت فيه الكثير من القطاعات مستويات قياسية، وتؤكد كل المؤشرات القطاعية أن اقتصاد دبي يتجه بثبات نحو أداء استثنائي، خلال العام الجاري، رغم الظروف العالمية الراهنة.

ويتزامن هذا النمو القوي مع تصاعد مؤشرات الثقة بأداء الاقتصاد خلال الشهور الأولى من العام الحالي، وهو ما تجسده مؤشرات مديري المشتريات وسوق التوظيف، التي سجلت أعلى مستوياتها منذ تفشي الجائحة، حيث سجلت شركات التوظيف في دبي نمواً كبيراً في عدد الوظائف الجديدة في غالبية القطاعات، بدءاً من الضيافة والتجزئة، وانتهاء بقطاعات الخدمات اللوجستية وخدمات الرعاية الصحية. كما عكس النمو القوي في الطلب على الائتمان تصاعد ثقة المستثمرين والمستهلكين بآفاق النمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وسجل القطاع العقاري أداءً تاريخياً من حيث الصفقات وقيم المبيعات، إذ شهد عام 2022 تسجيل أكثر من 97.48 ألف صفقة، وتم تسجيل مبيعات عقارية بقيمة إجمالية 265.6 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في الإمارة، ونمت المبيعات العقارية بنحو 78.3‎ % على أساس سنوي من حيث القيمة، مقابل نحو 149 مليار درهم، و62 % من حيث عدد الصفقات، مقارنة بـ60.2 ألف صفقة في العام السابق 2021، وذلك بحسب الرصد الذي يأتي استناداً على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، واستقطبت دبي استثمارات عقارية بغرض الإقامة بقيمة 77 مليار درهم ضخها 26 ألف مستثمر.

كما تمكنت دبي في العام الماضي من ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين والشركات، حيث تم تأسيس 88.235 ألف شركة جديدة مقارنة بـ72.152 ألف شركة في 2021 بنمو 22 %، وبلغ عدد المستثمرين الجدد خلال العام الماضي 174.212 ألف مستثمر.

ويحقق القطاع السياحي تعافياً مبهراً رغم القيود المفروضة على السفر في عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين، إذ احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، مع ارتفاع إجمالي أعداد مستخدميه خلال 2022 بنسبة 127 % إلى 66 مليون مسافر، مقارنة بـ29.1 مليون مسافر في 2021، وبحسب بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فإن الإمارة استقبلت أكثر من 1.47 مليون سائح دولي خلال يناير الماضي مقارنة بـ980 ألف سائح زاروا دبي في يناير 2022، بزيادة بلغت نحو 50 %.

التدفق الهائل من المستثمرين والسياح والزوار الذي تشهده الإمارة في بداية العام الجاري، يقدم برهاناً جديداً على قدرة دبي في تحقيق أداء اقتصادي استثنائي في عام 2023. وعزز سوق دبي المالي مكانته وجهة للشركات، مع استقطابه المزيد من الشركات والمؤسسات القوية، ما يزيد من جاذبيته للمستثمرين الأفراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة والصناديق الاستثمارية العالمية بعد تحقيق الشركات المدرجة حديثاً نتائج استثنائية.

ونجحت الشركات المدرجة حديثاً في سوق دبي في تحقيق أداء استثنائي ونتائج قوية خلال عام 2022 ما يعزز جاذبية السوق فيما تصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» قائمة الشركات الجديدة المدرجة حديثاً في سوق دبي في الأداء، حيث ارتفعت قيمة إيرادات الشركة 15 % العام الماضي إلى 27.35 مليار درهم، فيما قفز صافي الأرباح 22 % مسجلاً 8 مليارات درهم.

البنوك

ارتفع صافي أرباح 6 بنوك في دبي بنسبة 48.4 % إلى 25.47 مليار درهم، وقلصت 4 بنوك بدبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال 2022، بما يعادل 2.64 مليار درهم، بتراجع بنسبة 25.09 %، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية المحلية، في مواجهة التحديات العالمية، حيث ارتفعت أرباح بنك «الإمارات دبي الوطني»، بنسبة 40 % لتصل إلى 13 مليار درهم، مقارنة بـ6.55 مليارات درهم في عام 2021، ما يؤكد فاعلية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي. وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال 2022 بنسبة 12.02 % لتصل إلى 5.18 مليارات درهم، مقارنة بمخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال 2021، بنحو 5.89 مليارات درهم.

ونما صافي أرباح «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 26 % على أساس سنوي ليصل إلى 5.55 مليارات درهم مقابل 4.4 مليارات في 2021، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة. وخفض البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال 2022 بنسبة 14.3 % لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مقارنة بمخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال 2021، بنحو 2.45 مليار درهم.

وارتفع صافي أرباح «بنك المشرق» إلى 3.7 مليارات درهم في نهاية 2022، مقارنة بأرباح قدرها 1.002 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021، وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.2 % إلى 4.4 مليارات درهم مقارنة بعام 2021، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، وتحسنت الكفاءة مع بلوغ معدل التكلفة إلى الدخل 40.9 % في 2022. وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال 2022 بنسبة 75.9 % لتصل إلى 497.5 مليون درهم، مقارنة بمخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال 2021، بنحو 2.06 مليار درهم. وحقق بنك «دبي التجاري» أرباحاً صافية 1.82 مليار درهم في 2022، بارتفاع 25.8 % مقارنة بـ2021، حيث أدت الإيرادات القوية عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى إلى زيادة كبيرة في صافي الربح. وقفز صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو بنسبة 51 % على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي.

كهرباء ومياه دبي

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إيرادات بنحو 27.4 مليار درهم وصافي أرباح بـ8 مليارات درهم، محققة أفضل أداء مالي سنوي مجمع ومستقل في تاريخها التشغيلي. وارتفعت الأرباح الصافية المستقلة للهيئة إلى 11.1 مليار درهم، منها 4.4 مليارات درهم إيرادات من مصادر أخرى أهمها 2.3 مليار درهم أرباح تم استلامها من شركة إمباور، و1.67 مليار درهم من بيع أسهم إمباور.

إعمار العقارية

سجلت شركة «إعمار العقارية» إيرادات قوية بلغت 24.9 مليار درهم في العام الماضي، فيما حققت أرباحاً صافية بنحو 6.8 مليارات درهم بزيادة 80 % مقارنة بعام 2021، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات بالإضافة إلى أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكررة وانتعاش السياحة العالمية.

وسجلت المبيعات العقارية للمجموعة نحو 35.1 مليار درهم بفضل إطلاق عدد من المشاريع الجديدة، كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز نحو 53.2 مليار درهم والتي سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

وحافظت شركة «إعمار للتطوير»، المملوكة بأغلبيتها لشركة «إعمار العقارية» على زخمها القوي في العام الماضي وسجلت مبيعات عقارية بقيمة 30.7 مليار درهم بزيادة 12 %، كما سجلت إيرادات بلغت 11.5 مليار درهم وحققت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 4.2 مليارات درهم.

سالك

حققت «سالك» صافي ربح بلغ 1.32 مليار درهم في 2022 مقابل 1.38 مليار درهم في 2021. وبلغ صافي الربح 529 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2022، والذي يغطي الفترة منذ بدء اتفاقية الامتياز بين الشركة وهيئة الطرق والمواصلات، وحتى 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ746 مليون درهم في النصف الثاني 2021.

دوكاب

أعلنت مجموعة دوكاب، عن تسجيلها نمواً ملحوظاً عبر وحدات أعمالها في عام 2022، بزيادة في الإيرادات السنوية وصلت إلى 19 %، كما سجلت أعمال المعادن وحدها أكثر من 23 % في النمو على أساس سنوي، تليها أعمال الكابلات بأكثر من 9 % في حين سجل إجمالي إيرادات سنوية بلغت 1.8 مليار دولار (6.6 مليارات درهم).

وبحسب النتائج المالية لمجموعة دوكاب لعام 2022، حققت المجموعة نسبة نمو تزيد على 8 % على مستوى الأرباح قبل خصم نفقات الفوائد، والضرائب، والإهلاك، واستهلاك الدين.

كما بلغت أرباح دوكاب للمعادن إحدى وحدات الأعمال الرئيسية في مجموعة دوكاب، ثلاثة أضعاف ما وصلت إليه في عام 2021، مدفوعة بزيادة التحول من أعمال الألمنيوم الخاصة بها، حيث تنتج دوكاب للمعادن قضبان الألمنيوم، بالإضافة إلى قضبان وموصلات النحاس والألمنيوم، والتي تُستخدم لتصنيع الأسلاك الكهربائية، والكابلات، وخطوط الجهد العالي، والموصلات العلوية.

إمباور

سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إيرادات بلغت 2.8 مليار درهم، بنمو نسبته 13.3 % خلال العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح مليار درهم، بارتفاع 7 %.

تيكوم

حققت مجموعة «تيكوم»، إيرادات بقيمة 1.97 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12 %، بينما ارتفع صافي الأرباح 28 % إلى 726 مليون درهم.

فلاي دبي

نمت أرباح شركة فلاي دبي، بنسبة 43 % إلى 1.2 مليار درهم في عام 2022، لتعكس النموذج القوي للأعمال القائم على كفاءة التشغيل والمرونة، بينما بلغت الإيرادات السنوية للعام الماضي 9.1 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) مقارنة بـ5.3 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) في عام 2021، بنمو بلغ 72 %.

وتسلمت فلاي دبي 17 طائرة جديدة وهو أعلى عدد من الطائرات تتسلمه في عام واحد، وبلغ عدد المسافرين الذين نقلتهم 10.6 ملايين مسافر بنمو 89 % مقارنة بعام 2021، بينما بلغ عدد الموظفين الجدد الملتحقين بالناقلة 1.300 موظف في أكبر عملية توظيف في الشركة خلال عام واحد.

«دو»

حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نمواً في إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة 9.2 % لتصل إلى 12.75 مليار درهم في عام 2022، ويعود هذا النمو إلى الطلب المستمر على خدمات النطاق العريض والأجهزة المدعومة بتقنية الجيل الخامس، والذي تزامن مع التعافي التدريجي في شريحة خدمات الهاتف المتحرك.

وبلغ صافي الأرباح السنوية للشركة 1.22 مليار درهم خلال 2022، حيث تم تعويض ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وانخفاض صافي تكاليف التمويل من خلال زيادة رسوم الإهلاك ورسوم حق الامتياز.

وحققت الإيرادات خلال الربع الرابع نمواً ملحوظاً بنسبة 8 % بفضل استمرار النمو القوي في إيرادات الخدمات. ونمت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.0 % لتصل إلى 5.14 مليارات درهم، ما يعكس النمو القوي في إيرادات الخدمات وتوسّع الهامش بالإضافة إلى احتواء زيادة التكاليف رغم الضغوط الناتجة عن التضخم.

موانئ دبي العالمية

ارتفعت عائدات شركة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» خلال العام الماضي بنسبة 58.9 %، لتصل إلى 62.89 مليار درهم (17.12 مليار دولار).

وزادت قيمة أرباح الشركة المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 % لتصل إلى 18.41 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار)، وبلغت نسبة هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.3 %.

347.600 شركة بغرفة تجارة دبي

بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 56 ألف شركة في عام 2022، وهو رقم قياسي سنوي على صعيد الأعضاء الجدد، ليبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة 347.600 شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 20 % في إجمالي عدد الأعضاء، ما يعكس جاذبية دبي وتنامي بيئة أعمالها.

وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نمواً بنسبة 20 % في عام 2022، حيث بلغت قيمتها 272.7 مليار درهم، مما يعكس مرونة تجار دبي، وقدرتهم على تنويع صادراتهم إلى أسواق جديدة وحيوية بدعم من غرف دبي وجهودها، سواء عبر المكاتب الخارجية، أو من خلال الدراسات والفعاليات والمبادرات المتنوعة على مدار العام.

وأصدرت الغرفة 725.537 شهادة منشأ خلال عام 2022، بنمو سنوي بنسبة 8 %. كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 4.899 دفتر إدخال مؤقتاً للبضائع لبضائع وسلع بقيمة 3.4 مليارات درهم في عام 2022.

واستقطبت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غُرف دبي، 5 شركات متعددة الجنسيات و16 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2022، في حين دعمت الغرفة توسع 9 شركات محلية وطنية في الأسواق الخارجية.

وركّزت غرفة دبي العالمية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم شركات دبي في خططها للتوسع الخارجي، حيث افتتحت الغرفة 4 مكاتب خارجية في المكسيك ومصر وإسرائيل وتركيا خلال عام 2022، ليرتفع عدد مكاتب الغرفة الخارجية في عام 2022 إلى 15 مكتباً.

إنجازات

1.98

استضاف مركز دبي التجاري العالمي خلال العام الماضي 1.98 مليون مشارك وزائر، مسجلاً نمواً كبيراً في أعداد الزوّار بلغ 29 %، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالزخم في عدد فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعاليات التجارية والاستهلاكية، التي بلغ عددها 244 فعالية، من بينها 97 معرضاً ومؤتمراً استقطبت 1.18 مليون مشارك، منهم 38 % من خارج الدولة، ما يعكس المكانة البارزة لإمارة دبي بوصفها وجهة مفضلة للأعمال والسياحة.

وتعكس العودة القوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال عام 2022 تنوّع ومتانة محفظة أعمال مركز دبي التجاري العالمي، وقدرته على استقطاب أكثر من 37 ألف شركة عارضة في زيادة بلغت 50 % مقارنة مع 2021، كان 72 % منها شركات عالمية. واستقطبت المعارض التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، التي تشمل فعاليات بارزة، بما فيها «جيتكس جلوبال» و«جلفود»، 337 ألف زائر، وذلك في زيادة سنوية بلغت 20 %، فيما استقطبت الفعاليات التابعة للمركز مجتمعة 12 ألف شركة عارضة، بزيادة كبيرة بلغت 35 %.

وتمكّنت المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي من مضاعفة حجم أعمالها، عبر إصدار 926 رخصة جديدة، بينما سجّل «ون سنترال» - One Central - المشروع التجاري الرائد نسبة إشغال بلغت 75 %، وهو أعلى معدل منذ افتتاحه، كما شهد «ون سنترال» أيضاً الافتتاح الناجح لفندق 25 أورز «25 Hours» من فئة الخمس نجوم، مع مطاعم جديدة ذات مفاهيم فريدة من نوعها تتكامل مع المزيج الحيوي من المأكولات والمشروبات في ون سنترال.

عوامل إيجابية

أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي حسن الريس، استمرار الأداء القوي للشركات المدرجة خلال العام الجاري، خصوصاً في ظل استمرار الاقتصاد الإماراتي بتحقيق مستويات نمو قوية، وكذلك انعكاس ارتفاع أسعار الفائدة المرتفعة على حجم السيولة العالية للبنوك، التي تعزز من ربحية الشركات واستمرار العديد من القطاعات بتحقيق أداء قوي ونمو مستدام.

وأضاف إن هناك مجموعة من العوامل لعبت دوراً كبيراً في تعزيز ربحية الشركات الإماراتية في مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وخطط التحفيز الحكومي، وهو ما عزز من قدرة العديد من القطاعات على تحقيق قفزة في أرباحها، كذلك فإن أسعار النفط لعبت دوراً مهماً في تعزيز ربحية الشركات.

وقال: «هناك عوامل إيجابية كثيرة أخرى تجذب المستثمرين الجدد للبحث عن الاستثمار في الشركات الإماراتية، حيث توفر الدولة بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل مثل امتلاك أكثر الموانئ والمطارات فعالية، فضلاً عن الطرق والمواصلات ومحطات التخزين، هذا يجعل الشركات العاملة في الإمارات تتمتع بالأفضلية الدائمة». وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات، خصوصاً دبي، يشهد النمو في العديد من القطاعات المختلفة بما في ذلك تجارة التجزئة والعقارات في أواخر عام 2022، حيث تعد دبي واحدة من أفضل مراكز التجارة للشرق والغرب مع العديد من الاتصالات والخدمات اللوجستية، فهي مثال في عالم الإدارة والتخطيط المناسبين اللذين يتحولان إلى مشاريع اقتصادية.

الوجهة الأفضل

قال نارين فيجاي نائب الرئيس التنفيذي للنمو لدى شركة «لومينور»: إن دبي تتميز بأفضل البنى التحتية للبيانات على مستوى العالم، وهو ما يدعم تصنيفها العالمي ضمن أبرز المراكز للشركات الناشئة. وتابع: نؤمن بأن دبي بشكل خاص، هي المكان والوجهة الأفضل للشركات الناشئة لتأسيس وإطلاق أعمالها، وتوسيع نطاق أنشطتها، ليس فقط بسبب توجه الإمارة الدائم نحو تشجيع اعتماد أحدث التقنيات، وإنما أيضاً بسبب الدعم الكبير الذي تحظى به الشركات الناشئة من حكومة دبي.

وأضاف: «تعتبر دبي الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في توفير المنظومة التشريعية الملائمة، والبيئة المواتية لنمو أعمال الشركات الناشئة، بما يرسخ قناعتنا بأن دبي تعد المنصة المثالية لهذا القطاع الحيوي، لتحقيق النمو والازدهار. كما تقوم دبي باستثمارات هامة لدعم اقتصاد المعرفة، وتشكل وجهة للمواهب في مجال علم البيانات، وتتمتع بقوة عمل واعية جداً، وشريحة واسعة متخصصة في علم البيانات، بما يتيح الوصول السهل للموارد البشرية والمواهب. علاوة على ذلك، لدى دبي رؤية واضحة ومحددة تجاه تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للشركات الناشئة».

نمو لافت في مركز دبي المالي العالمي

واصل مركز دبي المالي العالمي؛ المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، نموه بوتيرة قياسية خلال عام 2022، حيث ارتفع العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة في المركز إلى 4.377 شركة خلال عام 2022 بزيادة قدرها 20 % مقارنة مع 3.644 شركة في عام 2021، وهذا يعني تسجيل 1.084 شركة جديدة في المركز خلال عام 2022، ليتجاوز عددها للمرة الأولى حاجز الألف شركة في عام واحد. وشهد عام 2022 تجاوز العائدات الإجمالية لمركز دبي المالي العالمي المليار درهم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ قيام المركز، بعد أن ارتفعت إيراداته بنسبة 18 % لتصل إلى 1.06 مليار درهم مقابل 897 مليون درهم في عام 2021، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19 % لتصل إلى 679 مليون درهم، مقابل 573 مليون درهم في عام 2021. وتجاوزت قيمة إجمالي الأصول 15.3 مليار درهم (4.18 مليارات دولار)، ما يعكس الملاءة المالية القوية للمركز.

وسجل المركز خلال عام 2022 أفضل أداء له على الإطلاق من صافي المساحات التجارية الإضافية المستأجرة، وذلك بتسجيل 809 آلاف قدم مربعة من المساحات المستأجرة، مقارنة بـ349 ألف قدم مربعة في عام 2021.

ومن بين الشركات المسجلة البالغ عددها 4.377 شركة، يحتضن مركز دبي المالي العالمي 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، و5 من أصل أفضل 10 شركات تأمين، و5 من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم.

وجمعت شركات التكنولوجيا المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي تمويلاً بقيمة أكثر من 615 مليون دولار في عام 2022، حيث يمثل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار القطاع الأسرع نمواً في المركز باستقطابه 291 شركة، ليصل إجمالي الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 686، حيث تتفاوت لتشمل طيفاً واسعاً من مستويات الأعمال والنشاط ابتداءً من الشركات الناشئة إلى شركات «اليونيكورن» العالمية.

وارتفع عدد إجمالي الشركات التي تعمل في القطاع المالي والابتكار إلى 1.369 شركة، بزيادة 22 %. ففي عام 2022، انضمت 291 شركة جديدة للابتكار والتكنولوجيا المالية، بزيادة بلغت 36 %، ليصل إجمالي عدد الشركات إلى 686. وارتفع عدد الشركات المالية المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية إلى 590 شركة، مع ترخيص 89 شركة خلال عام 2022 مقارنة مع 51 شركة في عام 2021. وتشمل قائمة الشركات البارزة التي انضمت إلى المركز خلال عام 2022: مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك التجاري السويسري الدولي-«بي آر إي دي»، مجموعة «كونتيننتال إنترناشيونال»، شركة اليونيكورن العالمية لتكنولوجيا الموارد البشرية «داروين بوكس»، جيفريز، حبيب بنك آي جي زيوريخ، لورد أبيت، مجموعة 1291، بريفنشر، بروتون، سكلبتور كابيتال مانجمنت ليميتد في هونغ كونغ، 3 إس موني، مجموعة بنك أفريقيا المتحد، وشركة التأمين فوالنتي جلوبال.

وتبوأ المركز المالي المرتبة الأولى باعتباره المنطقة الحرة الأفضل أداءً على مدار السنوات الخمس من 2017 وحتى 2021، بنجاحه في اجتذاب 58 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بقيمة إجمالية وصلت إلى 926.2 مليون درهم. ويواصل المركز اجتذاب الشركات من مختلف أنحاء العالم واستقطاب صناديق التحوط التي تبحث عن وجهات جديدة للاستثمار، مواصلاً دعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مكانة دبي المميزة مركزاً عالمياً للشركات المالية الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار.

وتتولى الشركات العاملة في المركز إدارة أصول تصل قيمتها إلى 445 مليار دولار. وسجل المركز أسرع معدل نمو في مستويات التوظيف، بعد أن ارتفع عدد العاملين فيه إلى 36,083 موظفاً بزيادة قدرها 22 % مقارنة بالعام الماضي. ويعد هذا مؤشراً على مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره وجهة للمواهب العالمية ورواد الأعمال في كل من المجال المالي والتكنولوجيا المالية، حيث تحقق المواهب العاملة في المركز، التي تضم أكثر من 160 جنسية، أعلى مستويات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد ضمن جميع القطاعات الاقتصادية في دبي.

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