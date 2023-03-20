إطلاق برج رابع في «باي ريزيدنس»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، عن إطلاق برج إضافي في مشروع باي ريزيدنس، المجمع الحصري المطل على البحر والواقع في جزيرة الحياة. ويأتي الإعلان عن إطلاق البرج الرابع بعد النجاح الذي حققته المرحلة الثانية من المشروع وتماشياً مع تنامي الطلب على العقارات المطلة على البحر في الإمارة.

ويضم باي ريزيدنس 324 شقة مطلة على البحر، ويقع المشروع بالقرب من ممشى الواجهة البحرية لجزيرة الحياة، والذي يحتضن مجموعة من المطاعم المطلة على البحر ومتاجر البيع بالتجزئة ومسارات قيادة الدراجات الهوائية.

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