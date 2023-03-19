الإمارات تحصد 118 جائزة من «ستيفي العالمية» بدورتها الرابعة 2023

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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كرمت جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفائزين بجوائزها الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك عن دورتها الرابعة للعام 2023، في حفل كبير احتضنته إمارة رأس الخيمة، برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة بفندق والدورف استوريا، حيث شارك بالجائزة 18 دولة وصل منها للنهائيات 14 دولة، وبلغ إجمالي الفائزين 109 فائزين، حصدوا ما مجموعه 316 جائزة منها 121 ذهبية، 92 فضية، 98 برونزية.

وفاز مرشحون بأكثر من جائزة لترشحهم لأكثر من فئة، بالإضافة إلى 3 جوائز فخرية للشركاء والرعاة، وجائزتين لأكثر فائزين حصلا على أكبر عدد نقاط من لجان التحكيم، وتقدما للجائزة لأكثر من فئة وكانتا من نصيب تركيا، كما شارك بالجائزة من الإمارات 46 مؤسسة حكومية وخاصة، كان نصيبهم من إجمالي الجوائز 118 جائزة ما بين ذهبية وبرونزية وفضية، تليها تركيا 78، السعودية 42، الأردن 18، قطر 14، مصر 9، إيران 8، البحرين 6، الكويت 3، وجائزة لكل من عمان وفلسطين ولبنان وتونس والمغرب.

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، على أن احتضان إمارة رأس الخيمة لجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء من منطلق تبنيها للتميز ثقافة وممارسة، ودعم وتشجيع المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الحكومية والخاصة سواء داخل الدولة أم خارجها، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة والمتميزة، ومن ثم تقديم أفضل الخدمات، وتطوير الأداء على أسس من الكفاءة والفعالية لبناء نموذج عربي للعمل الحكومي والخاص المستقبلي.

وأضاف: من هذا المنطلق كانت التوجيهات من قيادتنا الرشيدة، على أن نكون دوماً منصة دولية لصناعة وتحفيز التميز الحكومي والخاص على مستوى العالم، مما يعكس ريادة دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، وما تمثله الإمارات من مختبر لتطوير وصناعة التميز المؤسسي الحكومي والخاص، وإبراز أفضل الممارسات المتميزة على مستوى العالم، معرباً عن سعادته لما حققه الفائزون بالجائزة من ريادة وتميز استحقوا عنه الفوز وبجدارة، كان نتاجه ما شاهدناه في حفل التكريم من نماذج ملهمة في العمل المؤسسي، مؤكداً على حرص قيادتنا على رعاية كل المبادرات التي من شأنها خلق فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية والخاصة، لتبني التميز المؤسسي وتجديد النظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية.

وكشفت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الجائزة هذا العام شهدت إقبالاً منقطع النظير، حتى أن تذاكر الحفل قد نفدت خلال أيام من الإعلان عن موعد حفل التكريم، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من 230 شخصية من الـ 18 دولة المستهدفة بالجائزة، من كبار الشخصيات منهم قيادات ومسؤولون، وأصحاب شركات، ورؤساء مجالس إدارات لمؤسسات حكومية وخاصة، ومديرون تنفيذيون، معربة عن سعادتها بما حققه الفائزون بالجائزة، وأنهم استحقوا وبجدارة أن يكونوا عنواناً للتألق والإنجاز والتميز.

وأشارت إلى أن الأعمال التي تقدم بها المرشحون للجائزة لهذا العام، خضعت للتحكيم والتقييم من قبل 150 محكماً من كل دول العالم من أصحاب الخبرة والكفاءة، عملت وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، مؤكدة على أن كل الترشيحات خضعت لآلية تقييم منهجية، وموجهة الشكر لغرفة تجارة رأس الخيمة وقياداتها على رعايتهم للجائزة، والتي كانت سبباً فيما شهدته الجائزة من نجاحات خلال هذه الدورة ودوراتها السابقة.

وأكدت غالاغر، أن ما حققناه من خلال جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع إمارة رأس الخيمة ممثلة في غرفة تجارة رأس الخيمة، كان بهدف تسليط الضوء على التجارب الناجحة، والمتميزة في الـ 18 دولة المستهدفة بالجائزة، وتكريم الكفاءات في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وفيما يلي أسماء المؤسسات التي حصلت على أكثر من جائزة من دولة الإمارات، حيث حصل مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي وحده على 13 جائزة، فيما فازت دائرة الصحة بأبوظبي بـ 10 جوائز، وشركة دي أتش أل فازت بـ 24 جائزة على مستوى مكاتبها بالشرق الأوسط كان نصيب مكتبها بالإمارات 10 جوائز، وزارة الصحة ووقاية المجتمع بـ 9 جوائز، الاتحاد للقطارات بـ 8 جوائز، بلدية الظفرة بمدينة زايد بـ 8 جوائز، مجلس أبوظبي الرياضي بـ 5 جوائز، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بـ 5 جوائز.

وفازت حول الوجهات «ميرال» بأبوظبي بـ 5 جوائز، ووكالة جليمس للتسويق الرقمي بـ 5 جوائز، وأسكيرا العالمية بدبي بـ 5 جوائز، وريسبونس بلس القابضة بـ 4 جوائز، وهيئة الطرق والمواصلات دبي بـ 3 جوائز، وميماك أوكلفي للإعلانات بـ 3 جوائز، وحصلت على جائزتين كلاً من جامعة أبوظبي، أدنوك، دائرة الصحة بدبي، وشانل انچن، انشور للخدمات بدبي، هيئة الثقافة والفنون دبي، كما فازت بالجائزة راك للسيراميك، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة الطاقة والبنية التحتية، النيابة العامة بدبي، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، شركة أبوظبي بريكاست، بنك المشرق، البنك التجاري الدولي، وقد تم الإعلان عن كل الفائزين على موقع الجائزة.

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