افتتاح مصنع «بيرما بايب» لأنابيب العزل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان المصنع الثاني لشركة بيرما بايب الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية - المصفح في أبوظبي.

وتتطلع الشركة إلى الاستفادة من موقع الإمارات مركزاً عالمياً ووجهة رئيسة جاذبة للاستثمار، وعبر ذلك إلى زيادة الإنتاج لتزويد السوق الإماراتي، وتحسين التنافسية في الأسواق الخارجية.

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الصناعة في الدولة، وجمع من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بشؤون الصناعة.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان بفضل دعم القيادة، ورؤيتها الاستشرافية، باعتماد الصناعة ضمن مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات شهدت الصناعة تطورات نوعية نجحت فيها الدولة في تعزيز موقعها وجهة لريادة الصناعات وتنمية القطاع الصناعي، عبر مبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز الممكنات والمزايا التنافسية التي تضاعف إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي.

وقام بجولة في مرافق مصنع شركة بيرما بايب حيث اطلع على المنتجات التي تقوم الشركة بتصنيعها لكبريات شركات الصناعة العالمية.

يذكر أن شركة بيرما بايب العالمية القابضة مسجلة في بورصة نيويورك وهي من كبرى الشركات في العالم القائمة بعزل ودهان وتشكيل المواسير وأنظمة كشف التسريب.

من جانبه أوضح صالح نهاد صقر نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا أن شركة بيرما بايب تسعى لتوفر أنابيب عزل وحماية ممتازة ضد التسرب والتلف والصدمات، لتحسن كفاءة النقل وتقليل الخسائر الحرارية، ولتوفر مستويات عالية من العزل الصوتي لتساعد على الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية، ولضمان الإنتاج العالي وتحسين الكفاءة أتى افتتاح المصنع الجديد في إطار استراتيجية الشركة في تعزيز الإنتاج المحلي، إذ يعد هذا المصنع الأكبر بكامل التقنيات الحديثة في مجموعة بيرما بايب العالمية والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

ويعد هذا المصنع الثاني والأكبر لشركة بيرما بايب بدولة الإمارات والمصنع العاشر عالمياً إذ إن شركة بيرما بايب العالمية القابضة تمتلك مصانع في الولايات المتحدة، وكندا، والهند، والسعودية، ومصر، وقطر.

يذكر أن الشركة قامت بتنفيذ أكبر خط مواسير معزولة في العالم - مشروع الكبريت بإمارة أبوظبي - وتنفيذ أكبر خط نقل نفط خام في العالم بالهند وتنفيذ شبكة المياه للتبريد في الحرم المكي وجامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في أبوظبي وبرج خليفة في دبي إضافة إلى البيت الأبيض في أمريكا وناسا والعاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية.

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