«دبي مول فاونتن فيوز» يضم أول متجر متعدد الأقسام في العالم

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي افتتاح «هاشتاق ستور» أول متجر متعدد الأقسام في العالم في «دبي مول فاونتن ڤيوز»، بحضور الشيخ محمد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، والمتجر يضم أكثر من 120 علامة تجارية من المشروعات الإماراتية و العالمية، ويعد ضمن «أس أم إي ديستريكت» حاضنة الأعمال في الإمارات.

وقالت رائدة الأعمال آينور طاطاناكي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لحاضنة الأعمال «أس أم إي ديستريكت» إن الحاضنة تدعم رواد الأعمال من داخل وخارج الدولة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار وبناء جسر لتسهيل التعامل الدولي فـي قطاع التجارة، وإنها كرّست طاقتها منذ 3 سنوات لتحقيق وعد قطعته لرواد الأعمال، أن الحاضِنة تؤسس المشروعات من المرحلة الأولى وتتم متابعتها والاهتمام بها ودعمها بمجموعة من المصادر والخدمات التي يحتاجها المشروع وجعله على أتم الجهوزية

وتقديمهِ علامة تجارية ودمجه في سوق العمل.

وقالت نوف اليافعي الرئيسة التنفيذية لشركة العنوان: إن الدور الأساسي لشركة العنوان في الافتتاح إدارة وتنظيم العلاقات والشؤون الدبلوماسية، كما كان لِقسم الدوريات الأمنية السياحية من شرطة دبي، دوراً بارزاً وتعاوناً كبيراً لإنجاح الحدث، عن طريق طرح الدوريات الفارهة في المنطقة السياحية في شارع بوليفارد محمد بن راشد عند مدخل دبي مول فاونتن فيوز ليتمكن الزوار من التعرف إلى قسم الدوريات الأمنية السياحية والتقاط صور تذكارية.

وحضر الافتتاح نخبة من ممثلي الدوائر الحكومية ورجال الأعمال، والإعلام المحلي والدولي وذلك لدعم وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتنمية الاقتصاد والاستثمار في دبي عبر تمكين الكوادر الشابة والمبتكرة في القطاعات المختلفة.

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