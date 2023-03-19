إطلاق «مجتمع أزهى» السكني بـ 3 مليارات درهم في عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكدت حنان هاشم جانحو، المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» أنه تم إطلاق مشروع «مجتمع أزهى» في عجمان بتكلفة 3 مليارات درهم، وسيتم الإنشاء وفق مراحل، الأولى منها «مجتمع أزهى 1»، والتي تم البدء فيها وطرحها للبيع، والتي تضم 347 فيلا سكنية والانتهاء منها متوقع بعد 17 شهراً، وبتكلفة 300 مليون درهم، كما أنه ستقدم خصومات خاصة على مدار 3 أيام بنسبة 2 %، لافتة إلى أن الهدف من المشروع توفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة، مبينة أن المشروع يقع في منطقة العامرة بعجمان وهو موقع استراتيجي وعلى بعد مسافة 20 دقيقة لعجمان «سيتي سنتر» و35 دقيقة لمطار دبي الدولي، ومسافة 24 دقيقة لمطار الشارقة الدولي، ومسافة 45 دقيقة لبرج الشيخ خليفة وداون تاون دبي.

جاء ذلك خلال إطلاق شركة «الإمارات العقارية» صباح أول من أمس مشروع «مجتمع أزهى» السكني في منطقة العامرة في عجمان، حيث يعد المشروع الأول من نوعه وهو مجمع سكني متكامل يطرح للبيع للتملك الحر ويتكون من عدد 1800 فيلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً، وسوف يشيّد بنظام بناء فاخر، وتتكون الفلل من 3 غرف، 4 غرف، 5 غرف، وسيتم تنفيذ المشروع في 5 مراحل.

بنية تحتية

وقالت جانحو لـ«البيان» إنه تم اختيار عجمان لإقامة المشروع لما تتميز به من بنية تحتية اقتصادية قوية، إضافة إلى التسهيلات التي تقدم للمستثمرين المتمثلة في سهولة الإجراءات، ما ساهم في تطوير المشاريع العقارية وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في القطاع العقاري، والذي أثمر وجود العديد من المشاريع العقارية المميزة في الإمارة وإحداث نهضة عمرانية جذبت السكان للإقامة والتملك فيها مع توفر كل الخدمات، لافتة إلى أن مشروع «مجتمع أزهى» مقسم إلى 5 مراحل، ويشتمل على العديد من المرافق الخدمية، منها مراكز تجارية ومساحة لإنشاء مدارس ومسجد، إضافة إلى مسبح وصالات رياضية وأماكن ألعاب مخصصة للأطفال، ملاعب كرة قدم أماكن مخصصة للشواء، حراسة وأمن على مدار 24 ساعة ومواقف مغطاة تسع لعدد كبير من المركبات.

خطة

وأضافت إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من «مجتمع أزهى 1» يومي 18 و19 من شهر مارس الجاري، تشمل بناء 347 فلل سكنية مع تقديم عروض بمناسبة الإطلاق بنسبة خصم 2 %، ويمتد العرض حتى 21 مارس خلال فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري، لافتة إلى أن مساحة المرحلة الأولى من المشروع 186071 متراً مربعاً، مبينة أن الفلل تتكون من 3 غرف، 4 غرف، 5 غرف، والأسعار تبدأ من 1.37 مليون درهم، ودفع 10 % دفعة مقدمة وتخصيص فترة 3 سنوات خطة للدفع والتسليم في شهر مايو 2025.

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