دو تطلق خدمة "alo wifi" للمجمعات السكنية العمالية في الدولة

المصدر: البيان

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أعلنت "دو" بالتعاون مع مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن إطلاق خدمة "alo wifi" المخصصة للمجمعات السكنية العمالية في جميع إمارات الدولة.

وتعد هذه المبادرة بمثابة ركيزة إضافية ترسخ المكانة الريادية التي تتمتع بها "دو"، باعتبارها المزود الأول لخدمات الاتصال الذي يطلق هذه الخدمة الاستثنائية والجهة الوحيدة المصرح لها على مستوى الدولة.

وستطلق الشركة خدمة "alo wifi" في المجمعات السكنية الخاصة بالعمال ذوي الياقات الزرقاء، لمنحهم القدرة على الاستمتاع بخدمات الانترنت اللاسلكية عالية الجودة بأسعار تنافسية ورمزية في متناولهم، والمساهمة في الارتقاء بجودة حياتهم وتحسين رفاهيتهم وتعزيز مستويات السلامة والأمن في مساكنهم، بالإضافة إلى توسيع نطاق عروضها الحالية.

وسيتمكن العمال بفضل هذه الخدمة الجديدة من الحصول على خدمة إنترنت آمنة وموثوقة بتغطية شاملة وبسرعات أعلى تمكنهم من الاتصال بعائلاتهم وتمضية المزيد من الوقت معهم عبر الهاتف، والترفيه عن أنفسهم والتخفيف من أعبائهم الحياتية والمهنية اليومية.

وتعد خدمة "alo WiFi" خدمة فريدة من نوعها، تتيح للعمال من ذوي الياقات الزرقاء التواصل الآمن والسلس مع عائلاتهم عبر التطبيقات المصرح لها في الدولة، إضافة إلى الحد من النشاطات غير القانونية، كإعادة بيع خدمات الواي فاي من قبل الشركات غير المرخصة، والتي تشكل تحديات أمنية وتنظيمية معقدة على مستوى الدولة. وحرصت "دو" في هذا الإطار على الارتقاء بتجربة المستخدمين عبر توفير الخدمة بلغات متعددة، وفي إطار عملية سلسة خالية من التعقيدات.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار حرص الشركة على الوفاء بالتزامها الرامي لتمكين المجتمع من الاستثمار في فرص وإمكانات التحول الرقمي، عبر توسيع نطاق خدماتها، والعمل على دفع مكانة الاتصال الرقمي في الدولة.

وتتطلع "دو" لتقديم أحدث وأفضل التقنيات للمواطنين والمقيمين وجعلهم أكثر سعادة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة، وبأن يكون شعب الإمارات والمقيمين على ارضها من الأسعد في العالم

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