2.4 مليون سائح إلى «الحديريات» في 2022

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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استقطبت جزيرة الحديريات بأبوظبي 2.4 مليون زائر في 2022 وفق بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لشركة «مدن» العقارية، ما عزز حركة الضيافة على الجزيرة إلى جانب إسهامه بإيجابية في تعزيز نسب إشغالات الفنادق العاملة بأبوظبي بشكل عام.

وكشف في لقاء مع «البيان» عن دخول مشروعين جديدين إلى أعمال توسعة وتطوير جزيرة الحديريات خلال العام الجاري يستهدفان رفع الطاقة الاستيعابية للضيافة وتطوير المرافق الرياضية السياحية بما يخدم تعزيز حركة السياحة الداخلية واستقطاب الزوار إلى إمارة أبوظبي.

وأشار إلى تطلع الشركة المستقبلي لإضافة أنماط جديدة من مشاريع الضيافة وأنواع مستحدثة من المنشآت الفندقية إلى مخطط تطوير الجزيرة، بما يواكب النشاط الواضح في استقطاب الفعاليات العالمية في مجال السياحة الرياضية والترفيهية.

تطوير

وأفاد بأن الشركة ستواصل خطوات تطوير الجزيرة بما يحقق النقلة النوعية في حركة السياحة بالإمارة بشكل عام، حيث تتضمن أجندة أعمال الشركة عدداً من المشروعات التي دخلت الأعمال التطويرية بالفعل خلال العام الجاري، فيما وضعت الشركة بعض المقترحات المستقبلية قيد الدراسة وصياغة خطط التنفيذ.

وقال: إن المشروع الأول ضمن خطط تطوير جزيرة الحديريات خلال العام الجاري يشمل إضافة مرحلة ثانية من مشروع «باب النجوم» لزيادة طاقة استيعاب النزلاء في ظل الطلب المتزايد على المنتجع ذي الطابع السياحي المستحدث، وتابع إن الأعمال الإنشائية بالتوسعة الجديدة جارية حالياً على أن تنجز تلك الأعمال خلال النصف الثاني من العام الجاري.

بينما يستهدف المشروع الثاني ضمن خطط العام الجاري تعزيز البنية التحتية للمرافق السياحية الرياضية من خلال مشروع توسعة مسارات الدراجات والسباقات الرياضية الخاصة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الفعاليات الرياضية العالمية المخططة للجزيرة.

حيث بدأت بدورها الأعمال الإنشائية بالمشروع على أن تنجز تلك الأعمال وفق الخطط الإنشائية المقررة خلال عامين ونصف تقريباً أي بحلول عام 2024. وتابع إن الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الجزيرة ومنها البطولات التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي قد أسهمت بشكل واضح في تعزيز حركة السياحة الداخلية إلى جانب استقطاب حصة كبيرة من السياحة القادمة إلى الإمارة.

كاشفاً أن عدد الزوار والسياح الذي استقطبتهم الجزيرة بلغ 2.4 مليون زائر في عام 2022 وهو ما عزز ليس فقط حركة الضيافة على الجزيرة من خلال المرحلة الأولى من منتجع باب النجوم بل أسهم بإيجابية في تعزيز نسب إشغالات الفنادق العاملة بأبوظبي، وذلك عبر منظومة الإمارة السياحية المتكاملة.

وتوقع بيل أن تحقق الحديريات نمواً ملحوظاً في عدد الزوار خلال العام الجاري مقابل تزايد الفعاليات الدولية التي تستقطبها الجزيرة على مدار العام بمقدمتها مسابقات الرياضات العالمية منها رياضة «البادل» التي شهدتها الجزيرة أخيراً وفاعلية دولية بها استقطبت أكثر من 128 مشاركاً عالمياً إلى جانب مهرجانات سباقات الدراجات، بالإضافة للكم المتزايد من السياحة الداخلية استناداً إلى السياحة العائلية والبحرية عبر المرافق والمناطق الترفيهية المستحدثة بالجزيرة أخيراً.

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