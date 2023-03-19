«أم القيوين البحري» يدعم الشركات الوطنية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد عارضون شاركوا في مهرجان أم القيوين البحري الثاني في أم القيوين، الذي اختتم أخيراً، أن المهرجان الذي حظي بدعم من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، كان فرصة جيدة لهم لتسويق منتجاتهم والترويج لها، ما يعتبر دعماً للشركات الوطنية.

وأفاد عمر سهيل المحيربي، صاحب محل «سي أند ساند» ومقره دبي، أن مشاركته تعد الثانية في المهرجان، وأن هناك إقبالاً كبيراً من الصيادين، خصوصاً الشباب منهم، وتم عرض الكثير من المعدات البحرية.

لافتاً إلى أنه وكيل لنحو 16 وكالة عالمية تعمل في مجال معدات الصيد ولوازمه، وأنه تم عرض عدد من القوارب التي تحمل في السيارة، منها ما طوله 16 قدماً ويتميز بالخفة وسرعة الحركة، وبلغ سعره 16 ألف درهم، إضافة إلى القارب الذكي الذي يعمل بالريموت كنترول، ويساعد في عملية الصيد، حيث يبلغ سعره 5 آلاف درهم.

وأكد جاسم حميد غانم، رئيس مجلس جمعية الصيادين في أم القيوين، أن المهرجان يعزز مكانة الإمارة سياحياً واقتصادياً، كما يدعم الصيادين المواطنين، خصوصاً الشباب، لافتاً إلى أنه تم منح 10 % حسومات على كل معدات الصيد التابعة للجمعية، إضافة إلى توزيع كوبونات على الصيادين من كبار المواطنين ومن ذوي الدخل المحدود، وكذلك توزيع عدد من قسائم المشتريات.

وذكر مازن الزين، من شركة «زين مارين» بدبي، المتخصصة في بيع الأدوات البحرية أنها المرة الأولى التي يشارك فيها بالمهرجان بهدف التعريف بالمعدات التي تسوقها الشركة، كما أن هناك إقبالاً كبيراً على عملية الشراء للمعدات البحرية على مستوى الدولة، وأن سوق المنتجات البحرية بالدولة يعد سوقاً رائجاً.

وأوضح عبدالله الرضا، صاحب محل «نجم الشرق للتجارة»، وهو شركة مدعومة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المعرض تميز بوجود قوي لشركات المعدات البحرية ومعدات الصيد واليخوت الفاخرة، ومنها الكاياك التي تستخدم في الصيد وطولها 4 أمتار وتحمل 180 كيلوغراماً، وشاركت شركات وجهات محلية بقوة في المعرض، وهي متخصصة في إنتاج واستيراد الألعاب البحرية والقوارب ومعدات الصيد، لافتاً إلى أن الشركة تعمل في ذلك المجال منذ 13 عاماً، وأن أدوات الغطس والقوارب تتراوح أسعارها ما بين 1300 - 7 آلاف درهم حسب الحجم والارتفاع والطول.

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