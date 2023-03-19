«أونكتاد»: الإمارات الأولى عربياً في الجاهزية للتقنيات الرائدة

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت الإمارات الدول العربية، بينما نالت المركز 37 عالمياً على مؤشر الجاهزية للتقنيات الرائدة، ضمن «تقرير التقنية والابتكار، 2023»، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

واحتفظت الإمارات بصدارتها العربية للمؤشر، بينما تقدمت 5 مراكز في ترتيبها العالمي، مقارنة مع ترتيبها في الإصدار السابق للمؤشر، وكان في عام 2021، حينما نالت المركز 42 عالمياً.

وجاء ترتيب الإمارات عالمياً في المؤشرات الفرعية ضمن المؤشر الرئيسي كالتالي: الــ 29 في مؤشر «تقنية المعلومات والاتصالات»، الــ 32 في مؤشر «الصناعة»، الــ 34 في مؤشر «الأبحاث والتطوير»، الــ 38 في مؤشر «التمويل»، والــ 50 في مؤشر «المهارات».

واحتفظت الولايات المتحدة بصدارة المؤشر منذ الإصدار السابق في عام 2021، فيما تقدمت السويد مركزين منذ الإصدار السابق، لتنال المركز الثاني هذا العام، كما تقدمت سنغافورة مركزين أيضاً، لتنال المركز الثالث هذا العام. وجاءت سويسرا، هولندا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، فنلندا، هونغ كونغ، وبلجيكا، في المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.

ويُقصد بالتقنيات الرائدة المفاهيم والتطبيقات التقنية فائقة الحداثة التي عرفها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تعلم الآلة، البيانات الكبرى، وغيرها.

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