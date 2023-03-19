«دي بي ورلد» الخامسة عالمياً في الاستثمار باللوجستيات

المصدر: دبي- سيد صالح

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نالت «دي بي ورلد» المركز الخامس على مستوى العالم بين كافة الشركات في القيمة الإجمالية للاستثمارات المباشرة التي رصدتها لقطاع الخدمات اللوجستية على مدار العام الماضي، وذلك، بحسب القائمة التي نشرتها مجلة «إف دي آي انتليجينس» البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم.

وأظهرت القائمة أن القيمة الإجمالية لاستثمارات «دي بي ورلد» في مجال الخدمات اللوجستية على مدار العام الماضي بلغت 0.32 مليار دولار «1.18 مليار درهم»، لتنال بذلك المركز الأول بين الشركات العربية والخامس بين الشركات العالمية في قيمة الاستثمارات التي خصصتها لقطاع اللوجستيات في 2022.

وكانت الصدارة من نصيب مجموعة البريد الألماني «دويتش بوست» لخدمات توصيل الطرود وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد، بقيمة استثمارات في قطاع اللوجستيات بلغت 3.16 مليارات دولار في 2022. وجاءت «إيه بي مولر- ميرسك» الدنماركية للنقل البحري في المركز الثاني، باستثمارات قيمتها 2.82 مليار دولار.

وتراجعت «أمازون»، عملاقة التجارة الإلكترونية، إلى المركز الثالث، بعد أن اعتلت الصدارة العالمية لعدة سنوات متتالية. وبلغت قيمة استثمارات «أمازون» في الخدمات اللوجستية 1.53 مليار دولار، وكان المركز الرابع من نصيب «يو بي إس» الأمريكية لخدمات الطرود بقيمة استثمارات بلغت 0.36 مليار دولار.

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