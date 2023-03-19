4978 وحدة سكنية ضمن 13 مشروعاً بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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شهد القطاع العقاري في أبوظبي تسجيل 13 مشروعاً عقارياً منذ بداية العام الجاري وفق مؤشرات حديثة بمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل بالإمارة أفادت بدخول تلك المشاريع أعمالها الإنشائية ليتوفر أكثر من 4978 وحدة سكنية ومختلفة التصميمات والمساحات بين الشقق والفلل السكنية، بينما أوضحت البيانات تسجيل 6 مشاريع أخرى جاهزة ومكتملة الأعمال الإنشائية.وتصدرت المرحلة الثانية من «ريم هيلز» أكبر المشاريع المسجلة تحت الإنشاء، حيث توفر هذه المرحلة 984 وحدة سكنية إلى جانب مساحات تجارية بإجمالي مساحة 9620 متراً مربعاً، تلاها مشروع «ريمان ليفنج» الذي تطوره شركة الدار العقارية لتوفير 630 وحدة سكنية إلى جانب 1088 متراً مربعاً مخصصة للأنشطة التجارية، كما ضمت اللائحة مشروع «سي لا في» الذي تطوره شركة «ناين ياردز» في جزيرة ياس لتوفير 668 وحدة مع 471 متراً مربعاً مساحات تجارية.

وتم تسجيل عدد من المشاريع ضمن المرحلة الثانية من «لاغونز السعديات» الذي تطورها شركة الدار أيضاً منها مشروع «السدر» لتوفير 619 وحدة سكنية إلى جانب مشروع «أثر» لتطوير 173 وحدة سكنية. وضمت مشاريع الدار أيضاً تسجيل المرحلة الثالثة من مشروع «الريمان 2» في منطقة الشامخة بأبوظبي، وذلك لتوفير 557 وحدة سكنية، وتسجيل مرحلة أولى، تضم 400 وحدة سكنية من المدينة المستدامة المطورة على أرض جزيرة ياس. مقابل ذلك كان مشروع قرية الحد «سن ست» ضمن جزيرة السعديات الأبرز ضمن المشاريع المكتملة والجاهزة التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة والتي تطوره شركة السعديات للتطوير والاستثمار.

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