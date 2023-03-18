ملتقى «سيتريد» حول سفن الدعم البحري في دبي 18 مايو

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، سينعقد مؤتمر ومعرض «سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط» الحدث الأبرز ضمن فعاليات «أسبوع الإمارات البحري»، والذي سيسلط الضوء على قطاع خدمات الدعم البحري الذي تزداد أهميته بشكل مستمر في القطاع البحري.

وسيتم عقد ملتقى لسفن الدعم البحري وقوارب الخدمات البحرية، 18 مايو المقبل، ليبحث بشكل متعمق أسس قطاع خدمات الدعم البحري ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط الذي سيعقد في الفترة من 16 وحتى 18 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعد إمدادات النفط والغاز المحرك الرئيس للطلب على سفن ومنشآت الدعم البحري، ولذا يعد قطاع النفط والغاز ركيزة رئيسة لقطاع خدمات الدعم البحري في دولة الإمارات وحول العالم. وتعد الإمارات من بين أكبر 10 منتجين للنفط على مستوى العالم فتنتج نحو 3.2 ملايين برميل من البترول والمواد البترولية يومياً، ويشكل النفط والغاز نحو 13 في المئة من صادرات الدولة، بما يمثل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ولذا، تشكل الكيانات الكبرى مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) جزءاً لا يتجزأ من نمو قطاعي النفط والغاز وقطاع الخدمات البحرية.

4 فعاليات رئيسة

يتضمن مؤتمر ومعرض سيتريد أربع فعاليات فرعية رئيسة تشمل ملتقى التميز في الأعمال البحرية، وملتقى التميز اللوجستي البحري، وملتقى سيتريد البحري شيبتيك، إضافة إلى ملتقى سيتريد لسفن الدعم البحري وقوارب الخدمات البحرية، الذي سيسلط الضوء على مشروعات الخدمات البحرية في المنطقة، وتدفق الاستثمار الأجنبي وسوق سفن الدعم البحري.

وقال فازل فازلبوي، الرئيس التنفيذي لشركة سينرجي أوفشور رئيس الملتقى: بدأ سوق سفن الإمداد البحري أخيراً التعافي بعد التراجع الذي شهده منذ عام 2014. وقد شهد العام الماضي تحولات جذرية مع وصول معدلات التشغيل إلى أكثر من 80 في المئة قرب نهاية العام، كما بدأت الأسعار بالارتفاع، ما يبشر بازدهار القطاع العام الجاري، وإننا على أعتاب «دورة الانتعاش» التالية.

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