توقيع 3 اتفاقيات خلال قمة العرب للطيران برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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اختتمت قمة العرب للطيران، فعاليات دورتها العاشرة في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة مع القيمين على قطاع الطيران العربي من المنطقة والعالم لمناقشة النمو المستدام في قطاع الطيران. ودعا قادة القطاع خلال الحدث أيضاً إلى تجديد الالتزامات بخفض انبعاثات الكربون وتنفيذ استراتيجيات فعَالة لدعم النمو المستدام لقطاع الطيران والسياحة.

وشهدت القمة توقيع 3 اتفاقيات استراتيجية بين عدد من أصحاب المصلحة، الأمر الذي يعكس تنامي أهميتها كمنصة لتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإقليمية والعالمية. وشملت الاتفاقيات تعاوناً بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومجموعة «إف تي آي» الألمانية لتعزيز الربط الجوي بين ألمانيا والإمارة، واتفاقية بين مطار رأس الخيمة وشركة «في بورتس» لإنشاء أول مطار عامودي حديث في رأس الخيمة.

وتعمل «في بورتس» أيضاً على تأمين مستقبل النقل الجوي المتقدم من خلال اتفاقية أخرى مع «إلكترا. آيرو» و«فالكون للطيران» و«سكاي درايف» لبناء وتشغيل أول مركز موحد للنقل الجوي المتقدم على مستوى العالم في دبي.

وجمعت القمة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي» عدداً من ألمع العقول في مجال الطيران.

حيث استكشفوا دور الطيران المستدام كمحرك للنمو وسلطوا الضوء على ضرورة إعطاء الأولوية للعمل المناخي في سوق الشرق الأوسط؛ أحد أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم. وتربعت أهداف الحياد المناخي على رأس قائمة جلسات النقاش في اليوم الرئيسي من القمة، إذ سلط رواد القطاع الضوء على دور وقود الطيران المستدام وأهمية التعاون لتعزيز نمو القطاع.

ركيزة أساسيةوبحسب ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص الشرق الأوسط وأفريقيا، فإنه من المتوقع أن تدخل 3 آلاف طائرة جديدة حيز التشغيل في المنطقة بحلول عام 2040، وسيحل 40 % من هذه الطائرات محل طائرات قيد التشغيل حالياً، مما يعزز التزام المنطقة بالاستدامة كركيزة أساسية لتنمية القطاع.

وأشار إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـشركة «افيليس»، إلى أن الشركة تساهم بشكل فاعل ومسؤول في النمو السريع للنظام الإيكولوجي في مجال الطيران في الدولة من خلال الاستثمار والالتزام باتفاقيات مستدامة تدعم تخفيف الأثر البيئي للطيران. وصرّح جون كيلي، رئيس شركة رولز رويس في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أنه مع تنامي طلب المسافرين على خدمات الطيران المستدامة، يمكن إزالة الكربون من عمليات القطاع باستخدام الوقود النظيف والتقنيات الناشئة الحديثة التي قد تؤدي إلى خفض الانبعاثات بـ50 %.

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