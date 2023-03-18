«إمداد»: إعادة التدوير يعزز التنمية المستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، أن اليوم العالمي لإعادة التدوير يعد بمثابة تذكير بأهمية إعادة التدوير ودوره الحيوي في الحفاظ على البيئة، مشدداً على أن إعادة التدوير ليست مجرد وسيلة لتقليل النفايات، ولكنها تساهم أيضاً في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتخفيف من تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال إنه بالإضافة إلى توفير البنية التحتية والمعدات اللازمة لإعادة التدوير، تلعب شركات إدارة المرافق دوراً حاسماً في تعزيز وتنفيذ برامج إعادة التدوير من خلال تثقيف الموظفين والمستأجرين حول أهمية إعادة التدوير، وكيفية القيام بذلك بشكلٍ صحيح، وذلك للتقليل من كمية النفايات الناتجة عن مرافقهم بشكلٍ فعّال.

واختتم قائلاً: نؤكد في مجموعة «إمداد» حرصنا على تأمين بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة، ونجدّد التزامنا بممارسة إعادة التدوير، سواء في حياتنا الشخصية أو العملية بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة وخاصة بعد إعلان 2023 عاماً للاستدامة، وذلك لخلق مستقبل أكثر استدامة لأنفسنا وللأجيال المقبلة.

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