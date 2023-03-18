«اتصالات من &e مصر» تتعاون مع ماستركارد لتطوير المدفوعات الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتواصل التعاون الاستراتيجي الواسع الذي أعلنت عنه &e وماستركارد، حيث أبرمت «اتصالات من &e مصر»، المشغل الرقمي المتكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون مع ماستركارد بهدف الارتقاء بالتجارب الرقمية والمعاملات التجارية لمحفظتها الإلكترونية «اتصالات كاش».

وتسعى «اتصالات من &e مصر» للاستفادة من تقنيات ماستركارد وحلولها ومنتجاتها الرقمية لتوفير حلول مبتكرة لسداد مدفوعات العملاء، حيث يمكن لهم إنشاء المحفظة الإلكترونية «اتصالات كاش» على هواتفهم المحمولة للاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات الرقمية المبسطة.

ويأتي التعاون تماشياً مع استراتيجية «اتصالات من &e مصر» التي تولي أهمية كبرى للعملاء ولتزويدهم بأحدث الخدمات وأكثرها أماناً، ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون بدفع عجلة تطوير قطاع التجارة في السوق المحلية. وقال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات مصر من &e»:

«تركز استراتيجيتنا الجديدة المستوحاة من &e على تكامل خدمات الاتصال مع التكنولوجيا من أجل تزويد العملاء بأفضل الحلول والخدمات المبتكرة. ويأتي التعاون مع ماستركارد في إطار شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، ويمثل إنجازاً هاماً بمسيرة تطبيق استراتيجية المجموعة».

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