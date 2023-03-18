«دار ميسيكا» للمجوهرات تكرّم المرأة العربية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفي دار ميسيكا للمجوهرات بحلول شهر رمضان المبارك بتكريم المرأة العربية.

ودعيت لاعبة كرة المضرب السعودية يارا الحقباني والمصممة الإماراتية مريم الرميثي والممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله إلى جلسة تأمل من وحي روح الشهر الفضيل.

وقالت يارا الحقباني: «يتمحور الشهر المبارك حول التأمل الذاتي لذا أحرص على الابتعاد عن كل ما يشتت تفكيري كي أحدد النقاط التي يمكن لي تحسينها على نطاق شخصي نحو الأفضل».وقالت مريم الرميثي: «لطالما كان الشهر مصدر إلهام بالنسبة إلي. ومن خلال الإصغاء إلى روحي، أستطيع إعادة رسم رؤيتي الإبداعية وأهدافي.

يحمل الشهر الفضيل معه الهدوء والخشوع، وهذا ما أترجمه في تصاميمي». وقالت ليلى عبدالله: «رمضان هو شهر استعادة صفاء الذهن والجسم والروح. إنه شهر مميز يحمل الطمأنينة إلى روحي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز