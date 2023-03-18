محمد الكويتي يشارك في مؤتمر «مانيج إنجن»

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت «مانيج إنجن»؛ الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية في مجموعة زوهو كوربوريشن، مؤتمرها الحادي عشر للمستخدمين في الشرق الأوسط، الذي انعقد في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي.

وشارك الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في اليوم الثاني وألقى كلمة أمام الحضور.

وقال راجيش غانيسان، رئيس شركة مانيج إنجن: فيما نتوقع أن تسهم التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة والواقع الممتد في جعل مستقبل العمل أكثر كفاءة ومثالية فإن جعل هذه التقنية تعمل من أجلنا هو- بحد ذاته- تحد كبير يواجه قادة الأعمال. وتتمثل مهمتنا في التعامل مع هذا التحدي.

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