«القرية العالمية» تحصد جائزتين من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

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دبي ـ البيان

حصدت القرية العالمية؛ أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، جائزتين مرموقتين خلال دورة هذا العام من جوائز دبي للجودة وبرنامج دبي للخدمة المتميزة، اللذين تنظمهما دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتُمنح جوائز دبي للجودة وفق برنامج تقييم صارم يتم خلاله مراجعة أداء الشركات ومنحها النقاط وفقاً لهذا الأداء على أساس سنوي. وتُمنح الجائزة تقديراً للشركات التي اعتمدت نهجاً متكاملاً لإدارة الجودة، مع التركيز على رضا العملاء والتحسين المستمر والابتكار. ويكرم برنامج دبي للخدمة المتميزة الشركات التي نجحت باستمرار في تقديم مستوى عالٍ في خدمة العملاء، وأظهرت التزاماً في هذا المجال. وأعرب محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه، عن سعادته بالفوز بالجائزتين: «نفخر بالفوز مجدداً بجائزة أفضل علامة تجارية وكلنا سعادة بتحقيق جائزة دبي الذهبية للجودة المرموقة. وتبرز هذه الجوائز التزامنا الدائم بتحقيق التميز في كافة مجالات عملنا. ونحن فخورون بمدى الالتزام والتفاني الذي أبداه فريق العمل لدينا والذي أثمر عن فوزهم بهذه الجوائز. 90 % من ضيوفنا يعتزمون زيارة القرية العالمية مجدداً ولذلك نهدف دائماً لتوفير أفضل التجارب لهم، وتكون هذه الجوائز خير دليل على نجاحنا في تحقق هذه الأهداف».

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