شيف إيطالي في ذي أوبيروي بيتش الزوراء

المصدر: (عجمان - البيان)

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كشف منتجع ذي أوبيروي بيتش الزوراء عن تعاونه مع الشيف الإيطالي فيرديناندو برناردي، لتقديم تجارب تناول طعام مميزة في مطعم أكواريو بين 24 و26 مارس الجاري.

وبدأ الشيف برناردي، الذي وُلد في مدينة ريميني بإقليم إميليا رومانيا الإيطالي، رحلته في عالم الطهو بالعمل في مطعم ترامونتانا، الذي يملكه والده، ليجد نفسه مسؤولاً عن مطعم البيتزا، وهو في سن الـ 13، وشارك الشيف في العديد من المشاريع العالمية. ويعتمد أسلوب الشيف برناردي على تقديم أطباق غنية بالنكهات الإيطالية المعاصرة.

ويقدم المنتجع لضيوفه تجارب طعام رائعة في مطعم أكواريو، الذي تم تجديده أخيراً، ويمكن للضيوف تذوق المأكولات اللذيذة والاستمتاع بإطلالات بحرية خلابة في مجموعة من مساحات الجلوس الداخلية والخارجية، بما في ذلك العريشة المظللة خلال النهار والجلسات المسائية على ضوء الشموع في الليل.

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