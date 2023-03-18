19 % نمو الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات 2022

المصدر: دبي - البيان

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نشرت «ماجد الفطيم»؛ الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أمس، النسخة الأحدث من تقريرها الفصلي «حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات» للربع الأخير من العام الماضي، الذي أظهر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بـ19% في 2022 مقارنة بعام 2021.

وسجل الإنفاق الاستهلاكي في قطاع التجزئة نمواً بـ13 % بوجه عام، وشمل ذلك مواقع الترفيه والتسلية التي سجلت نمواً بـ29 %، والأزياء 25 %، والتسوق من متاجر السوبرماركت والهايبرماركت بـ11 % والتجزئة العامة بـ9 %.

وجاء النمو مدعوماً بارتفاع أعداد الزوار من خارج الدولة، إذ تضاعف عدد الزوار ليصل إلى 14 مليون زائر في 2022 وذلك بفضل العديد من الفعاليات العالمية الكبرى التي استضافتها المنطقة، من بينها بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ثقة كبيرة

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: تمكن اقتصاد الامارات من تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2006.

مستفيداً من القدرات التي يتسم بها وإمكاناته التي تمكنه من التغلب على أعقد التحديات الاقتصادية.

وفي هذه النسخة من «حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات» نسلط الضوء على قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي التي تدعم مكانة الدولة كونها مثالاً عالمياً للازدهار الاجتماعي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

ونحن على ثقة بأن الاقتصاد الإماراتي سيواصل تحقيق نموه المستدام على المدى الطويل، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والسياسات الواضحة والالتزام الراسخ بتحقيق النجاح.

أقوى معدل وسجّلت الإمارات أقوى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2006، إذ قفز إلى 7,9 % من 3,9 % عام 2021. وحافظ القطاع النفطي على مكانته مكوناً رئيساً، إذ ارتفع متوسط سعر النفط 38 % وقاد القطاع نحو تسجيل نمو 11,4 %. وسجّل القطاع غير النفطي نمواً بـ6,6 %.

وكان المستهلكون أكثر إقبالاً على العروض الخاصة وعروض التخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية. وارتفع مجمل الإنفاق في القطاع بـ11 % مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأدى تمديد عطلة نهاية الأسبوع يومين ونصف يوم العام الماضي، دوراً أساسياً في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، إذ ارتفعت مبيعات قطاع التجزئة في عطلة نهاية الأسبوع بـ11,3 % مقارنة بالعام الذي سبقه، ما عزز الإنفاق الاستهلاكي بنحو 5,5 مليارات درهم.

تفاؤل

وبحسب بيانات مختبر السعادة التابع لشركة ماجد الفطيم، أعرب ما يقرب من 90 % من المشاركين في الاستطلاع عن رؤيتهم الإيجابية تجاه الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات.

كما أشارت بيانات نقاط البيع التابعة لشركة ماجد الفطيم إلى أن هذا التفاؤل قد تجلى في ذروة الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأخير من عام 2022، والتي شكّلت 29 % من مجمل النشاط الاقتصادي في قطاع التجزئة العام الماضي.

الخيار المفضل

وتشير تقارير متخصصة إلى أن الإمارات تسجل أسرع معدلات نمو لسوق التجارة الإلكترونية في العالم، ومن المتوقع بلوغ مبيعاته 9,2 مليارات دولار بحلول 2026. وبلغ الإنفاق في هذا القطاع ذروته في الربع الأخير من 2022، مسجلاً نمواً إجمالياً بـ20 % مقارنة بعام 2021.

وقال ثلاثة أرباع المستهلكين إن طرق الدفع الرقمية الخيار المفضل لديهم. ويقدر حجم قطاع التجارة الإلكترونية بـنحو 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) مرتفعاً من 9.56 مليارات درهم (2,6 مليار دولار) في 2019.

وحظيت حلول التقنيات المالية المبتكرة مثل خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً بتبني المستهلكين2021. وكانت معظم المشتريات عبر الإنترنت موجهة نحو متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت، وسجلت نمواً في الإنفاق بـ40 %.

سوق العقارات

وشهد قطاع العقارات معدلات نمو قياسية، إذ سجل أعلى مستوى مبيعات في 12 سنة من ناحية الحجم والقيمة. وقفز عدد الصفقات بـ60 % مقارنة بعام 2021، وزادت المبيعات بـ76% لتصل إلى 265 مليار درهم في 2022.

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