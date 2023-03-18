37 ملياراً مكاسب سهم «أدنوك للغاز» في أول أسبوع تداول

المصدر: أبوظبي – وام

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عزز سهم «أدنوك للغاز» مكاسبه في أول أسبوع إدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية ليربح رأس ماله السوقي ما يناهز 37 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم «أدنوك للغاز» من 181.9 مليار درهم عند الإدراج وصولاً إلى أكثر من 218.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وصعد سعر السهم بنسبة 20.2% منذ الإدراج ليقفل عند مستوى 2.85 درهم في نهاية تداولات اليوم، مقابل سعر الطرح البالغ 2.37 درهم. واستقطب «أدنوك للغاز» سيولة خلال الأسبوع بنحو 1.236 مليار درهم بعد التداول على أكثر من 436.9 مليون سهم من خلال أكثر من 16.6 ألف صفقة. وأدرجت أسهم «أدنوك للغاز» مطلع الأسبوع في سوق أبوظبي، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام.

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