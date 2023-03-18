غرفة رأس الخيمة تبحث فرص التعاون والاستثمار مع النمسا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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بحث يوسف إسماعيل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، تعزيز التعاون التجاري مع الدكتور إتيان بيرشتولد سفير جمهورية النمسا لدى دولة الإمارات، يرافقه يوهانس برونر المستشار التجاري النمساوي لدى الإمارات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر الغرفة بحضور محمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة ومسؤولي الغرفة، وجرى خلال اللقاء التباحث في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية النمسا، وسبل تحقيق شراكات ثنائية متميزة تخدم بيئة الأعمال لدى الجانبين، كذلك تطرق اللقاء إلى أن هناك بالإمارة العديد من الفرص لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية، ورفع مستوى التبادل التجاري والتعاون فيما بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية النمسا في ظل التسهيلات التي يحظى بها قطاع الأعمال في الإمارة.

وأكد إسماعيل في بداية اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص والنمسا، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية. وأوضح أن رأس الخيمة تحتضن العديد من المنشآت النمساوية المسجلة بالغرفة، وتوزعت نشاطاتها على مختلف القطاعات، وتصل نسبتها بتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة إلى 30%، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 22%، فقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الأنشطة العقارية 13% لكل منهما.

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