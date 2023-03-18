حمدان بن زايد: دعم من القيادة الرشيدة للمشاريع التنموية بالظفرة

المصدر: الظفرة – وام

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دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ميناء مغرّق في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي. ويعتبر الميناء الواقع على السواحل الغربية لإمارة أبوظبي مرفقاً بحرياً مهماً لخدمات حقول النفط والغاز البحرية والبرية ومشاريع النفط والغاز والدعم اللوجستي ومناولة البضائع العامة والسائبة منذ العام 2017.

حضر مراسم التدشين فلاح الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي وأحمد الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة واللواء سهيل الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وناصر المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وعيسى بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وراشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين.

ولدى وصوله إلى موقع التدشين اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على مرافق ميناء مغرّق والتوسعة التي حولته إلى ميناء دولي مكنته خلال العام الماضي من تحقيق مكانة متميزة بين الموانئ العالمية من خلال المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ الصادرة عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومنذ ذلك الوقت طور ميناء مغرّق علاقات مع شركات النفط والغاز العالمية مما ساهم في جعله وجهة للناقلات الأساسية للبضائع والنفط والبتروكيماويات، حيث تم استلام أول شحنة دولية في مغرّق في أغسطس 2022.

وتعرف سموه على أبرز مشاريع موانئ منطقة الظفرة ومن ضمنها تطوير موانئ السلع والمرفأ والظنة والعمليات البحرية الجديدة في جزيرة الفياي، حيث تشكل هذه المشاريع جزءاً من الخطة التطوير الرئيسية التي تنفذها مجموعة موانئ أبوظبي في منطقة الظفرة وتحت إشراف سموه.

دعم

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على جهود مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير بنى تحتية اقتصادية وتجارية عالمية المستوى لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي المتميزة، مؤكداً سموه دعم القيادة الرشيدة للمشاريع التنموية في منطقة الظفرة لما تشكله من أهمية استراتيجية لدولة الإمارات.

وقال سموه: «من شأن مشاريع كهذه أن تسهم ليس فقط في تطوير منطقة الظفرة وموانئها البحرية والمجتمعية بل تنعكس أيضاً على المنطقة بأكملها، حيث تنعش القطاعات الاقتصادية والتجارية وتسهم في جذب استثمارات إليها».

وأضاف: «يأتي تدشين ميناء مغرّق اليوم ليضيف قدرات تجارية واقتصادية وإمكانات بحرية ولوجستية أوسع لمنطقة الظفرة ويجعلها قادرة على استقطاب الشركات من كل أنحاء العالم ويحفز إطلاق مبادرات ومشاريع أعمال محلية ما يحقق لسكان منطقة الظفرة المزيد من النمو والازدهار».

من جانبه ثمن فلاح الأحبابي تدشين سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لميناء مغرّق والذي يأتي في إطار حرص سموه على متابعة مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة الظفرة. وقال «نسعى في مجموعة موانئ أبوظبي إلى تلبية تطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى إبراز منطقة الظفرة كمركز لوجستي وتجاري رائد لخدمة قطاعات الطاقة والشحن البحري».

وأضاف: «عززت مشاريع التطوير البارزة التي أنجزتها المجموعة في ميناء مغرّق الحيوي من قدرته على توسيع إمكانياته ومجال خدماته، ولا شك أن الاستثمار في هذه المشاريع الاستراتيجية سوف يساهم في نمو وتطور منطقة الظفرة ويحفظ إرثها البحري العريق».

من جانبه أعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي عن شكره وتقديره لدعم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمشاريع الاستراتيجية لمجموعة موانئ أبوظبي في منطقة الظفرة. وقال: «المجموعة ملتزمة بدعم تطلعات حكومة أبوظبي لمنطقة الظفرة، وتنسجم مشاريع التطوير التي ننفذها في عدد من الموانئ هناك بشكل استراتيجي مع رؤية القيادة الرشيدة، ومن المؤكد أن توسعة ميناء مغرّق سوف تستقطب المزيد من الشركات العالمية، وخصوصاً تلك العاملة في قطاعات الطاقة والشحن البحري، والتي ستستفيد من الخدمات المتميزة والمخصصة لهذه القطاعات».

ميناء مغرّق

وميناء مغرّق أحد الموانئ الرئيسية التي تخدم قطاع النفط والغاز البحري، وقد شملت أعمال التطوير إضافة 400 متر لجدار الرصيف لتعزيز مناولة البضائع الثقيلة وزيادة قدرة تحمله على مناولة البضائع وتوفير مساحة إضافية في ساحة الحاويات والمستودعات، الأمر الذي أتاح المجال لجذب المزيد من الشركات العالمية في قطاع الطاقة وخلق فرص تجارية جديدة لخدمة مختلف أنواع السفن بما في ذلك سفن إعادة شحن الحاويات وناقلات البضائع السائبة والسائلة ووحدات الحفر البحرية المتنقلة وناقلات البضائع الكيميائية إلى جانب موقعه الاستراتيجي بالقرب من المشاريع الضخمة لإنتاج النفط والغاز في الرويس والحيل وغشا في تعزيز مكانته كمنشأة مجهزة بشكل جيد ومتوافقة مع معايير المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية لتلبية الاحتياجات المتطورة للعمليات الدولية.

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