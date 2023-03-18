77.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في يوم

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قياسية في ختام تعاملات أمس وربح رأسمالها السوقي نحو 77.5 مليار درهم، مدعومة بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية.

ونجح سوق أبوظبي في تحقيق أكبر وتيرة مكاسب يومية في 5 أشهر منذ منتصف أكتوبر الماضي، فيما سجل سوق دبي المالي أكبر نسبة صعود يومية في شهر ونصف الشهر منذ مطلع فبراير الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.22 تريليونات درهم نهاية جلسة الخميس إلى 3.3 تريليونات نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.72 تريليون للأسهم في سوق أبوظبي و585.2 مليار درهم للأسهم المدرجة بسوق دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة قيمتها 2.87 مليار درهم. وجرى التداول على نحو 479.3 مليون سهم عبر تنفيذ 21 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وأغلقت مؤشرات سوق أبوظبي على مكاسب يومية هي الأعلى منذ 5 أشهر مع نمو مؤشر «فادكس 15» بنسبة 2.28% ليغلق عند 9542.19 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 2.2% ليبلغ مستوى 9650.1 نقطة.

وعزز أداء السوق ارتفاع أسهم «مجموعة ملتيبلاي» 6.42% و«طاقة» 5.77% و«أبوظبي الإسلامي» 5.68% و«ألفا ظبي» 5.2% و«العالمية القابضة» 3.8% و«أدنوك للحفر» 3.32% و«موانئ أبوظبي» 2.64% و«أبوظبي الأول» 2.5% و«الدار» 2.14% و«الياه سات» 1.2% و«أدنوك للتوزيع» 0.96%.

وتصدر «الجرافات البحرية الوطنية» النشاط مستقطباً 435.9 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة 336.2 مليوناً و«إي آند» 200 مليون.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.28% أو ما يوازي 42.4 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ مطلع فبراير، ليغلق عند 3349.24 نقطة.

وتعزز أداء السوق بارتفاع أسهم العقار بقيادة «إعمار العقارية» مع صعوده بنسبة 1.9% مع إعلان الشركة مقترحاً بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 2.2 مليار درهم تمثل 25% من رأس المال بواقع 25 فلساً للسهم. كما صعد «إعمار للتطوير» بنسبة 3.77% بعد اقتراح الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة إجمالية 2.08 مليار درهم، وارتفعت أيضا أسهم «دبي الإسلامي» 0.54% و«ديوا» 2.12% و«سوق دبي المالي» 4.1% و«دبي للاستثمار» 1.36% و«العربية للطيران» 2.7% و«أرامكس» 0.9% و«سالك» 2.9%.

وتصدر «سالك» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 209.9 ملايين درهم، تلاه «إعمار العقارية» جاذباً نحو 162.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 43.5 مليونا.

أداء أسبوعي

وربح رأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع، نحو 14 مليار درهم بدعم قطاعي المالية والطاقة والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.29 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 3.3 تريليونات بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.72 تريليون درهم للأسهم بسوق أبوظبي و585.201 مليار درهم للأسهم المدرجة بسوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة 11.45 مليار درهم موزعة بواقع 9.47 مليارات بسوق أبوظبي و2.01 مليار في سوق دبي، وجرى التداول على 2.4 مليار سهم عبر تنفيذ 129.48 ألف صفقة.

وخلال الأسبوع، ارتفع بسوق دبي أسهم الرمز 8%، وسالك 3%، ومصرف عجمان 2%، والخليج للملاحة 1.9%، وإمباور 0.66%. وفي أبوظبي صعدت أسهم برجيل القابضة 6.47%، والبنك العربي المتحد 4.58%، والعالمية القابضة 3.8%، والشارقة الإسلامي 2.11%.

صفقات كبيرة

من ناحية اخرى، شهد سوق أبوظبي تنفيذ 10 صفقات كبيرة بقيمة جاوزت 15.6 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2023.

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