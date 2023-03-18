«إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال» تتحول إلى «سلوشنز+»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال»، العاملة بمجال الخدمات المشتركة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن تغيير علامتها التجارية إلى «سلوشنز+»، إحدى شركات «مبادلة»، بصفتها شركة استشارات وخدمات إستراتيجية مشتركة تغطي بخبراتها وظائف الأعمال الحيوية والخدمات المشتركة الخارجية.

وستواصل «سلوشنز+» تقديم خدمات عروضها الأساسية لدعم مكتب العمليات المساندة للشركات الكبرى في الإمارات ودوليا، بهدف دعم التغيير والتقدّم والقيمة معاً، من خلال وظائف البنية التحتية الحيوية، بدءاً من العمليات ووصولاً إلى الخدمات الرقمية.

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