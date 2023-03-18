83.3 ملياراً تسهيلات للشركات الصغيرة 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 83.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة 10.4% من مجمل الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته نحو 799.1 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2022. وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاع التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مدى أهميتها ودورها الرئيس في الاقتصاد الوطني باحتسابها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.

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