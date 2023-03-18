تغطية طرح «بريسايت» 136 مرة لجميع الشرائح

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي؛ إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، عن الاكتتاب على كامل أسهم طرحها العام الأولي، وشهد الطرح إقبالاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم، وتمت تغطية الطرح العام الأولي بواقع 136 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: « تساعدنا عملية الطرح العام الأولي على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للنمو في السوق نظراً إلى الطلب المتنامي على خدمات تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي عبر العديد من القطاعات».

وانتهت فترة اكتتاب المستثمرين العاديين والمحترفين أمس ومن المنتظر أن يتم إدراج أسهم بريسايت وبدء تداولها في سوق أبوظبي المالي 27 الجاري.

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