«دبي للمرطبات» تقر توزيع أرباح 63 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

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أقرت عمومية شركة دبي للمرطبات، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 70% أو 70 فلساً للسهم بإجمالي 63 مليون درهم، حيث يكون تاريخ آخر يوم مشاركة 23 مارس 2023، فيما يحل تاريخ الاستحقاق 27 مارس.

وصادق اجتماع العمومية على الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة، بعد الحصول على موافقة الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم: أحمد بن عيسى بن ناصر السركال، وعلي حميد علي عبدالله العويس، وبطى عبيد بطي الملا، وإبراهيم عبد الرزاق محمد استادي، ومحمد علي ناصر عبدالله العويس، ونواف غباش أحمد غباش المري، وإیمان محمود أحمد عبدالرزاق.

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