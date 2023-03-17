وجهات «نخيل» الترفيهية تحتفي بشهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي وجهات «نخيل» الترفيهية بشهر رمضان المبارك بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المشوقة التي يتشارك فيها جميع أفراد الأسرة، وذلك من 24 مارس الجاري ولغاية 16 أبريل المقبل.

وباستطاعة الأطفال المشاركة في ورش عمل فنية تقام في «نخيل مول» تدور مواضيعها حول الفضاء، كما يحظى الصغار بفرصة عيش أجواء مرحة من خلال عروض «العالم المجنون» المشوقة والمبهجة التي تبلغ مدتها 45 دقيقة في «نخيل مول». وهذه الأنشطة المجانية تنظمها «أسترو لاب» (AstroLab) كل يوم، اعتباراً من 24 مارس ولغاية 16 أبريل، من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 10 ليلاً.

وستتواصل الأنشطة والتجارب العلمية المجانية من خلال عرضي «العالم المجنون» يقامان في «نخيل مول» كل يوم، من 31 مارس ولغاية 2 أبريل، في الساعة 5 عصراً والساعة 8:30 مساءً.

وتنتشر الديكورات المتوهجة والزينة المتشابكة المستوحاة من معاني الشهر الفضيل في «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«سيركل مول». وستتدلى الزخارف المذهبة والمتعددة الألوان من الأسقف، في حين تتوفر مساحات تضم مجالس صغيرة تجعل الزوار يقضون أجمل الأوقات الرائعة.

ويقيم «نخيل مول» معرضاً فنياً ثقافياً خلال رمضان المبارك يضم أعمالاً فنية للمبدعة الإماراتية عزة القبيسي. وسيحظى الزوار بفرص استكشاف القطع الفنية المذهلة بما في ذلك The Abaya (العباية) وBetween the Dunes (بين الكثبان الرملية)، بالإضافة إلى 7 Falcons (الصقور السبعة)، والتعرف على القصص التي تقف وراء ابتكارها، في حين يمكن للزوار الاستمتاع بالأجواء الترفيهية التقليدية الحية التي يحييها عازفون على العود والقانون والبيانو.

وتستمر فترة عرض هذا العمل الفني والثقافي المجاني كل يوم من 24 مارس ولغاية 23 أبريل طوال فترة ساعات عمل المول، في حين تبرز الأجواء الترفيهية التقليدية والأنشطة المباشرة في عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت والأحد) على مدار الفترة نفسها من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 12 عند منتصف الليل.

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