«العالمية القابضة» مستثمر رئيسي في اكتتاب «بريسايت» بنسبة 15 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشركة العالمية القابضة (حجم استثمارها في الاكتتاب العام الأولي لشركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي، وهي شركة تابعة لمجموعة G42 وذلك بمعدل 15 % كمستثمر رئيسي.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة العالمية القابضة طويلة المدى لتنمية قدرتها في صناعة التكنولوجيا في مختلف القطاعات مع استمرارها في توسيع نطاق أعمالها في مجال تكنولوجيا المعلومات. حيث زادت صفقاتها التكنولوجية بأكثر من 200 % منذ عام 2021، لتتجاوز 2.1 مليار درهم في الاستثمار التكنولوجي.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: تتطلع الشركة العالمية القابضة إلى تعميق مشاركتها واستثماراتها في مجال التكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويعد الاكتتاب العام الأولي لشركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي فرصة ممتازة لمساعدتنا في إنشاء محفظة تكنولوجيا معلومات متنوعة وقوية في الوقت ذاته.

ولا تركز الشركة العالمية القابضة فقط على الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات التكنولوجيا كبيرة الحجم ولكن أيضاً بشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة حيث ستحتفظ بقطاعات تقنية متنوعة تحت مظلتها.

وتشمل أحدث عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة العالمية القابضة حصة أغلبية في شركة إميركوم، المزود لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقابل 250 مليون درهم وحصة 55 % في شركة سايبرجيت المزودة لخدمات الأمن السيبراني وزيادة ملكية Esyasoft من 20 % إلى 51 %؛ وكذلك استثمار 15 % في بيانات وهي شركة تكنولوجيا معلومات جغرافية مكانية تعمل بالذكاء الاصطناعي. وتمتلك الشركة العالمية القابضة أيضاً «ار تي اس»، وهي شركة لتكامل الأنظمة ومزود خدمات تكنولوجيا المعلومات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز