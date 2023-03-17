"باترول نيسمو".. فلسفة تصميمية جديدة كلياً

المصدر: دبي – أحمد صديق

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أخذ الطراز الجديد من سيارة "باترول نيسمو" الاهتمام الأكبر من عشاق العلامة اليابانية العريقة في سوق الإمارات بعد أن تم إطلاقه مؤخراً بتحديثات وتطويرات عديدة زادت من مبيعاته في السوق المحلي الذي يعد أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوط للعلامة اليابانية.

وقد صُمّمت نيسان باترول نيسمو حصريًا للعملاء في منطقة الخليج العربي، حيث ترتكز على طراز باترول V8 ذي الاسطوانات الثمانية، كما تعكس الفلسفة التصميمية للشركة التي تركز على الجرأة والحيوية.

وتمكّنت "نيسمو"، التي أطلقتها شركة "المسعود للسيارات" مؤخراً في سوق الإمارات، بتفرّدها وجمعها بين السيارة الرياضية الفخمة متعددة الاستخدامات والسيارة الرياضية عالية الأداء من جذب محبي السيارات في المنطقة على مر عقود. وتعزّز "باترول نيسمو 2023" متعة القيادة، حيث تمتاز بمحرك عُدّل بعناية على يد حرفيّي "نيسان" المعروفين باسم "تاكومي"، وتتضمّن فتحات تهوية جانبية تحمل علامة نيسمو، إضافة إلى لمسات حمراء اللون في المقصورة الداخلية وعلى الهيكل الخارجي تُبرز طابعها الرياضي.

كما تمّ تطوير NissanConnect للارتقاء بتجربة اقتناء وقيادة طرازات باترول نيسمو إلى مستويات جديدة، حيث تشكّل هذه التكنولوجيا أول منصة رقمية من نوعها تقدّمها نيسان في المنطقة والتي تتيح للعملاء ربط هاتفهم الذكي بسلاسة بسيارتهم باترول نيسمو 2023 لينعموا بمزيد من مزايا الأمان والراحة.

وتضمّ تكنولوجيا NissanConnect جهازًا مثبّتًا في السيارة وتطبيقًا هاتفيًا سهل الاستخدام، حيث توفّر اثنتي عشرة ميزة فريدة ومفيدة مدرجة ضمن ثلاث فئات مختلفة هي التنقّل والقيادة، والملاءمة والراحة، والسلامة وصحة السيارة. ويمكن للعملاء من خلال هواتفهم الذكية إقفال الأبواب وفتحها عن بُعد، وإطلاق البوق وتشغيل المصابيح والمحرّك أيضًا لتبريد المقصورة قبل دخولهم إلى السيارة. ولتوفير مزيد من الأمان، يمكنهم أيضًا ضبط الإعدادات لإصدار تنبيهات ذكية متعلّقة بمستويات السرعة وحظر التجوّل والحدود الجغرافية، وذلك لرصد كيفية وأوقات استخدام نيسان باترول نيسمو 2023 بشكل أفضل وتحديد الأماكن التي تجتازها.

ويعكس التصميم المميّز لمركبة باترول نيسمو الطابع الرياضي والمزايا الديناميكية الهوائية، وتعزّزه إضافة شعارات نيسمو وكذلك خطّ نيسمو الأحمر الذي يلتفّ حول قاعدة السيارة بشكل بارز. كذلك، يُبرز تصميم شبك V-Motion الأمامي ثلاثي الأبعاد المميز ومصابيح الـ LED الأمامية، مما يمنح السيارة حضورًا لافتًا على الطرق.

ويعزّز تصميم المقصورة الداخلية لسيارة باترول نيسمو 2023 الشعور بالراحة والفخامة ويعكس تراث نيسمو الغنيّ في مجال السباقات، حيث استُخدمت فيها مقاعد عالية الجودة مع تطريزات يدوية ومقود أسود من جلد ألكانتارا وخط وسطيّ باللون الأحمر، مما يمنح السائق شعورًا بمتعة القيادة على الطرق. وتمتدّ التطريزات الحمراء ولمسات ألياف الكربون على طول اللوحة المركزية لتمنح باترول نيسمو طابعها الرياضي والديناميكي. وتعدّ المواد المتينة المستخدمة في المقصورة مثالية لسيارة تتمتّع بتاريخ عريق مثل باترول.

وتتضمّن اللوحة المركزية شاشة نظام معلومات ترفيهي قياس 12.3 بوصة مع اتصال لاسلكي بتطبيق "آبل كاربلاي" و"أندرويد"، ولوحة القيادة الذكية المصمّمة بطريقة تضمن راحة السائق.

ويعزّز تجربة القيادة والترفيه نظام Bose Premium الصوتيّ المكوّن من 13 مكبّر صوت، إضافة إلى مستويات الحدّ من الضوضاء المحسّنة والتي تتيح لكافة الركّاب الاستمتاع براحة وفخامة أكبر داخل مقصورة باترول نيسمو.

كما زُوّدت باترول نيسمو بمحرّك V8 من 8 اسطوانات تولّى تعديله حرفيّو نيسان المعروفون باسم "تاكومي"، وهم مجموعة من خمسة صانعي محركات محترفين يتفرّدون ببناء محرّكات نيسان GT-R يدويًا.

ويولّد المحرك قوّة تصل إلى 428 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 560 نيوتن متر، وتوفّر مخمّدات الصدمات Bilstein في نظام التعليق المعدّل والتي تتميّز باللون الأصفر الزاهي تحكمًا أفضل، فيما يساهم الأنبوب الجانبي في المصدّ الأمامي وجناح السقف وعجلات الألمنيوم الأخفّ وزنًا وثنائية اللون قياس 22 بوصة في تعزيز الديناميكا الهوائية والحدّ من قوة الرفع.

وجهّزت باترول نيسمو 2023 المتوفّرة لدى شبكة وكلاء نيسان في كافة أنحاء الشرق الأوسط بأحدث مجموعة من مزايا التنقّل الذكي من نيسان بما فيها نظام الفرملة الطارئة الأوتوماتيكي المزود بخاصيّة استشعار المشاة، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ومرآة الرؤية الخلفية الذكية، ونظام المساعدة بالضوء العالي

ويتصف السائقون في منطقة الشرق الأوسط بروح المغامرة على الكثبان الرملية، والقيام بالرحلات الجبلية والقيادة على شاطئ البحر. لذا فإنهم يفضلون السيارات التي تكسب أنشطتهم المزيد من الإثارة. وإذا كنتم من هذه الفئة، فقد حان الوقت لاختيار شيء يتناسب مع طاقتكم وشغفكم. وندعوكم للتعرّف على نيسان باترول نيسمو، المصممة خصيصاً لعشاق ومحبي المغامرة في المنطقة، لتضيف لمسة من المتعة إلى القيادة اليومية.

وتعدّ باترول نيسمو تجسيداً للتصميم والأداء المستوحى من حلبات السباق، فهذه السيارة الموجهة حصرياً لدول مجلس التعاون الخليجي، تمتاز بفخامتها وتعدد استخداماتها، مع تعزيزها بترقيات جمالية وتقنية مناسبة، لتلبية احتياجات من يتوقون إلى تجربة قيادة تخطف الأنفاس أو حماسية.

ويحمل تصميم السيارة جاذبية خاصة تكسبها هيبة متميزة مقترنة بالأداء العالي، وذلك ضمن حزمة كاملة تحدد شغف المغامرة. وتستمد نيسمو خصائصها من طراز باترول الأسطوري، حيث تجمع بين أناقة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة وأداء السيارات الرياضية.

ويبدو واضحاً مفهوم التصميم الجريء والحيوي والديناميكي من نيسان في هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعرض بشكل بارز علامة نيسمو، وتمنح السائقين تجربة متقدمة جداً وتكاملاً شاملاً لمساعدتهم على الاحتفال بقيادتهم فوق كل التضاريس، والاستمتاع بكل رحلة يقومون بها.

ويمتاز المظهر المذهل للسيارة بدرجة عالية من الأناقة، بفضل مكوناتها الديناميكية التي تبرز من خلال الخط الأحمر الذي اشتهرت به نيسمو، ويلتف حول قاعدتها. ويضفي الشكل الجمالي للهيكل والشبكة ثلاثية الأبعاد مظهراً لافتاً على الطريق.

وتم تعزيز سيارة باترول نيسمو بالتصميمات الداخلية الفاخرة والمريحة. وللتأكيد على تراثها الغني في عالم السباقات، تم اختيار أماكن المقاعد المبطنة سداسية الشكل وعجلة القيادة المبطنة بعناية فائقة، مع الأخذ بالحسبان المساحات الموجودة خلفها، لتكون جاهزة تماماً لقيادة مليئة بالإثارة والمغامرة للسائق والركاب. وبعد إعادة تصميم الكونسول المركزي، أضيفت شاشة معلومات ترفيهية جديدة كلياً بمقاس 12.3 بوصة، مع خاصية الاتصال اللاسلكي عبر نظامي "أبل كار بلاي" و "أندرويد أوتو"، إضافة إلى قرص القيادة الذكي المصمم بطريقة هندسية جميلة، ليكون كل ما يحتاج إليه السائق في متناول يديه.

وسوف ينعم السائق بتجربة قيادة مثالية بفضل أحدث ميزات تقنيات التنقل الذكي من نيسان، مثل نظام الكبح الذكي في حالات الطوارئ، ونظام اكتشاف المشاة، والنظام الذكي للتحذير من الاصطدام الأمامي، ومرآة الرؤية الخلفية الذكية، ومساعد الضوء العالي.

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