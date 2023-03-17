77.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية وسوق أبوظبي يصعد بأكبر وتيرة يومية في 5 أشهر

المصدر: وام

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قياسية في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 77.5 مليار درهم مدعومة بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في مؤشر على جاذبية الأسواق الاستثمارية على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها البورصات العالمية منذ انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، نجح سوق أبوظبي في تحقيق أكبر وتيرة مكاسب يومية في 5 أشهر منذ منتصف أكتوبر الماضي، فيما سجل سوق دبي المالي أكبر نسبة صعود يومية في شهر ونصف منذ مطلع فبراير الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.227 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.305 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.72 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و585.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة ضخمة بنحو 2.87 مليار درهم موزعة بواقع 2.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و579 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 479.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21 ألف صفقة.

- سوق أبوظبي

أغلقت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية على مكاسب يومية هي الأعلى منذ 5 أشهر مع نمو مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 2.28 في المائة ليغلق عند 9542.19 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ مستوى 9650.1 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "مجموعة ملتيبلاي" 6.42% و"طاقة" 5.77% و"أبوظبي الإسلامي" 5.68% و"الفا ظبي" 5.2% و"العالمية القابضة" 3.8% و"أدنوك للحفر" 3.32% و"موانئ أبوظبي" 2.64% و"أبوظبي الأول" 2.5% و"الدار" 2.14% و"الياه سات" 1.2% و"أدنوك للتوزيع" 0.96%.

وصعد سهم "إشراق للاستثمار" بنسبة 3.72% مع إعلان الشركة أن مجلس إدارتها سيبحث الإدراج المزدوج لجزء من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول"، واقتراح بخصوص توزيع أرباح على المساهمين بواقع فلسين لكل سهم عن العام 2022.

وتصدر "الجرافات البحرية الوطنية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 435.9 مليون درهم، تلاه "العالمية القابضة" بسيولة 336.2 مليون درهم، ثم "أي آند – اتصالات سابقاً" جاذباً أكثر من 200 مليون درهم.

- سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.28 في المائة أو ما يوازي 42.4 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ مطلع فبراير الماضي، ليغلق عند 3349.24 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم العقار بقيادة "إعمار العقارية" مع صعوده بنسبة 1.9% مع إعلان الشركة مقترح بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة إجمالية 2.209 مليار درهم تمثل 25% من رأس المال بواقع 25 فلساً للسهم الواحد.

كما صعد "إعمار للتطوير" بنسبة 3.77% بعد اقتراح الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة إجمالية 2.08 مليار درهم، وارتفعت أيضا أسهم "دبي الإسلامي" 0.54% و"ديوا" 2.12% و"سوق دبي المالي" 4.1% و"دبي للاستثمار" 1.36% و"العربية للطيران" 2.7% و"أرامكس" 0.9% و"سالك" 2.9%.

وتصدر "سالك" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 209.9 ملايين درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 162.5 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة جاوزت 43.5 مليون درهم.

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