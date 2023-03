ساعة (Alpine Eagle Middle East Edition) إصدار محدود يضم 100 ساعة فقط

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم إلى مجموعة (Alpine Eagle) للساعات الرياضية الأنيقة موديل حصري جديد بقطر 41 ملم يتميز بمينا بديع باللون الأخضر الصنوبري (Pine Green) تبرز عليه أرقام الأوردو لمشيرات الساعات. صنع هذا الموديل من معدن لوسنت ستيل 223A الذي أصبح علامة شوبارد المميزة للمتانة العالية والبريق المتقد، ويضبط إيقاع حركته عيار (Chopard 01.01-C) الذي وثّقت دقته وصودق عليها بشهادة "الكرونومتر".

ميناء أخضر جذّاب وسهل القراءة

تعرض شوبارد لوناً جديداً وغير مسبوق على ميناء ساعات مجموعة (Alpine Eagle)، لينضم إلى لوحة ألوانها المميزة المشتملة على ألوان: الأزرق أليتش، والرمادي بيرنينا، والأسود الحالك. وعلى غرار هذه الألوان، استوحي اللون الأخضر الصنوبري من ألوان الطبيعة في جبال الألب، مستحضراً صورة الجبال المكسوة بالغابات الخضراء في فصل الصيف، بعد أن تذوب الثلوج مفسحة المجال لظهور الغطاء النباتي بلونه الأخضر الرمادي البارز. ولهذا الإصدار المخصص للشرق الأوسط، كان من الطبيعي أن تختار ورشات شوبارد هذه الدرجة من اللون الأخضر كلون أساسي للساعة؛ كنوع من الاحتفاء باللون الأخضر الذي يحظى بمكانة مميزة في الثقافة العربية.

وبفضل تصميم ميناء الساعة المميز الذي تتفرع من مركزه خطوط على شكل قزحية عين النسر، تسهل قراءة الوقت بوجود أربع مشيرات للساعات بأرقام الأوردو وعقارب معالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X) بغية ضمان وضوحها التام حتى في الظلام. ويظهر بين موضع الساعة 4 والساعة 5 عرض التاريخ بأرقام الأوردو أيضاً، والذي يشار إليه على قرص بلون أخضر مطابق للون الميناء بما يضمن توازن الشكل العام للساعة وتناغمها.

مواد مستدامة

منذ إطلاق ساعات (Alpine Eagle) في عام 2019، تميزت المجموعة باختيار موادها بحيث تهدف مصادر هذه المواد لتعزيز الترف المستدام. وعلى هذا الأساس، طرحت العلبة الكبيرة بقطر 41 ملم لموديل هذه الساعة الجديدة في إصدار مصنوع بالكامل من معدن لوسنت ستيل 223A، تماشياً مع النهج الأخلاقي الذي يلتزم به معمل شوبارد، علماً أن هذه السبيكة المعدنية حصرية لدار شوبارد ومصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 70%، كما تتميز بتركيبة مضادة للحساسية مثل الستيل المستخدم في أدوات الجراحة مما يجعلها ملائمة تماماً للاستخدام على الجلد والبشرة. كما تتميز أيضاً هذه السبيكة المعدنية بصلابة تبلغ223 فيكرز، بالإضافة إلى أنها أكثر مقاومة للتآكل بنسبة 50% من أنواع الستيل العادي ناهيك عن صلابتها الفريدة. وبفضل هيكليتها البلورية التي تتميز بتجانسها الفائق تعكس هذه السبيكة الفولاذية النقية والمبتكرة الضوء ببريق متقد وروعة لا مثيل لها.

دقة ميكانيكية

وإيفاءً بالتزام معمل شوبارد بالدقة المعتمدة، تنبض في قلب هذا الموديل من ساعة (Alpine Eagle) حركة شوبارد الميكانيكية ذاتية التعبئة من عيار (01.01-C) والتي يمكن رؤيتها عبر الوجه الخلفي لعلبة الساعة المصنوع من الزجاج الكريستالي. علماً أن هذه الحركة طورت في ورشات شوبارد لصناعة الساعات وصودق على دقتها بشهادة الكرونومتر من الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC)، حيث تؤكد على علامة التميز هذه كلمة "كرونومتر" الظاهرة على ميناء الساعة.

عند إتمام ملئ العيار بالطاقة ستحظى الحركة باحتياطي وافر من الطاقة يكفيها لمدة 60 ساعة. ونظراً لأن صنّاع الساعات يسعون دائماً لتلبية أعلى معايير الدقة، فقد عمدوا لتزويد هذه الحركة أيضاً بوظيفة إيقاف الثواني التي تتيح للمستخدم ضبط الوقت بالثانيّة.

مجموعة ساعات (Alpine Eagle)

ابتكرت مجموعة (Alpine Eagle) على يد ثلاثة أجيال من رجال عائلة شوفوليه. وهي بمثابة إعادة تجسيد عصرية لساعة (St. Moritz) التي كانت أول ساعة يبدعها كارل-فريدريك شوفوليه (الذي أصبح اليوم الرئيس الشريك في دار شوبارد) في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

بتصميمها الأنيق والقوي، تثري ساعة (Alpine Eagle) هذا التراث بمصدر الهام خصب مستمد من الطبيعة. وتتميز ساعات المجموعة بعلبة دائرية ذات جوانب منمقة وتاج منقوش بزهرة البوصلة وسوار معدني مدمج، ويظهر على إطار زجاج الساعة ثمانية براغي وظيفية ذات شقوق متحاذية. ويتسم ميناء الساعة المتعرج بألوانه العميقة ومؤشراته المضيئة، لتتألق ساعة (Alpine Eagle) بإطلالة عصرية ذات أناقة راقية.

وبفضل استقلاليتها وتكامل مهاراتها، تنخرط دار شوبارد في كافة المراحل المطلوبة لإنتاج وتجميع ساعات المجموعة ضمن ورشاتها المخصصة لصناعة الساعات؛ بدء من صنع الحركة والسوار وصولاً إلى صنع العلبة وباقي مكونات الساعة.

ساعة (Alpine Eagle Middle East Edition)

إصدار محدود يضم 100 ساعة فقط مصنوعة من معدن لوسنت ستيل 223A

المواصفات التقنية

العلبة:

هيكل مصنوع من معدن لوسنت ستيل 223A

إجمالي القطر 41,00 ملم

السماكة 9,7 ملم

مقاومة الماء 100 متر

تاج مصنوع من الستيل ومنقوش بوردة البوصلة 7 ملم

أزرار ضاغطة من معدن لوسنت ستيل 223A

تشطيبات عامودية لامعة على النطاق الخارجي لعلبة الساعة مع حواف مشطوفة ومصقولة

إطار لزجاج الساعة مصقول بتشطيبات عامودية لامعة ومثبت بثمان براغي ذات شقوق متحاذية

زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات

غطاء خلفي للعلبة يظهر آلية الحركة من خلال زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات

آلية الحركة:

ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة Chopard 01.01-C

عدد قطع الحركة 207

إجمالي القطر 28,80 ملم

السماكة 4,95 ملم

عدد الأحجار الكريمة 31

التواتر 28,800 ذبذبة في الساعة (4 هرتز)

احتياطي الطاقة 60 ساعة

كرونومتر معتمد

الميناء والعقارب

ميناء من النحاس مدموغ بزخارف تشع من مركزه مستوحاة من قزحية عين النسر، ومطلي بأسلوب التفاعل الكهروكيميائي (galvanic) بلون "أخضر صنوبري".

مشيرات الساعات وترقيمات أوردو مثبّتة على الميناء مطلية الروديوم، ومعالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X)

عقارب ممشوقة للساعات والدقائق مطلية الروديوم، ومعالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X)

عقرب للثواني مطلي الروديوم، عند رأسه سهم مدبب مزود بثقل موازن يبدو مثل ريشة النسر

الوظائف والعرض:

عرض مركزي للساعات والدقائق والثواني

فتحة لعرض التاريخ بين الساعة 4 والساعة 5 بأرقام الأوردو

وظيفة إيقاف الثواني

السوار والمشبك:

سوار بشكل مستدق مصنوع من معدن لوسنت ستيل 223A، مع جوانب ووصلات عريضة مصقولة لامعة، وغطاء مركزي مصقول لامع، مع قفل ذو ثلاث طيّات

الرقم المرجعي 3017-298600- ساعة بإصدار محدود يضم 100 ساعة فقط مصنوعة من معدن لوسنت ستيل 223A مع ميناء بلون أخضر صنوبري

Available at Chopard Boutiques

The Dubai Mall

Mall of the Emirates

Wafi Mall

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز