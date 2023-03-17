10 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10 مليارات درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 3114 مبايعة بقيمة 7.37 مليارات درهم منها 208 مبايعات أراض بقيمة 1.12 مليار درهم و2906 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 6.25 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الجداف.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 88 مبايعة بقيمة 233 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 677 مبايعة بقيمة 498 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 293 مبايعة بقيمة مليار درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 213 مبايعة بقيمة 372 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.17 مليار درهم منها 87 رهن أراض بقيمة 967.55 مليون درهم و361 رهن فلل وشقق بقيمة 1.2 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 236 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 218 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 341 هبة بقيمة 547.61 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 114 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 93 مليون درهم.

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