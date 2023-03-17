1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 393 مبايعة بقيمة 909 ملايين درهم، منها 34 مبايعة أراض بقيمة 156.95 مليون درهم و359 مبايعة شقق وفلل بقيمة 752.05 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 206.65 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 18.14 مليون درهم و60 رهن فلل وشقق بقيمة 188.51 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 21 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 75 هبة بقيمة 50.31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 29 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 8 ملايين درهم.

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