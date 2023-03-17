غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تناقش آفاق النمو والاستثمار في قطاع التكنولوجيا الصحية

المصدر: وام

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نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الفعالية التاسعة ضمن سلسلة ورش العمل الاقتصاد الرقمي، حيث ركزت على قطاع التكنولوجيا الصحية، وشارك فيها عدد من أبرز قادة القطاع لاستكشاف الفرص والتحديات في هذه السوق المهمة.

وسلط سعادة أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي - في كلمته الافتتاحية- الضوء على مكانة دبي المتنامية بصفتها مركزاً رائداً للتكنولوجيا الصحية وتوفيرها كماً هائلاً من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

وقال إن دبي نجحت في اكتساب سمعة طيبة بأنها مركز للتكنولوجيا الصحية بين المستثمرين الدوليين والسياح القادمين لأسباب طبية، من خلال استقطاب التقنيات الصحية المتطورة والحلول الرقمية المبتكرة التي استطاعت إنشاء منظومة رعاية صحية عالمية المستوى.

يشار إلى أن قيمة سوق الرعاية الصحية في دبي تتجاوز 4.63 مليار دولار سنوياً، ويتوقع لها أن تلعب دوراً محورياً في تحفيز نمو قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل قيمته إلى 243 مليار دولار هذا العام.

وكان للاستراتيجيات الوطنية، ومن أهمها دعم الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، دور كبير في ترسيخ مكانة إقليمية رائدة لدبي في مجالات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأضاف ابن بيات أن دبي تحظى ببنية تحتية عالية التقنية لقطاع الرعاية الصحية، وتستقطب عدداً متزايداً من المؤسسات الصحية العامة والخاصة، تشمل نخبة من المستشفيات العالمية ومراكز العيادات الخارجية ومختبرات التشخيص. وأسهم كل ذلك في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية ووجهة رائدة للسياحة الطبية.

ووفقاً لتقرير صادر عن سلطة مدينة دبي الطبية، تُقدَّر قيمة منظومة شركات التكنولوجيا الصحية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً بأكثر من 1.5 مليار دولار، ويشكل ذلك زيادة قدرها 22 ضعفاً منذ عام 2016.

واستعرض المشاركون في ورشة العمل مؤشرات نمو التكنولوجيا الصحية، التي تؤدي إلى ظهور توجهات رئيسية وفرص استثمارية جديدة، من أهمها تطوير التقنيات الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يواكب التوجهات العالمية ونمو الطلب على تطوير تقنيات الرعاية الصحية.

وعلى سبيل المثال، سيغير إنترنت الأشياء في القطاع الطبي آليات تفاعل مزودي الرعاية الصحية مع المرضى، وسيؤدي ذلك إلى ظهور فرص جديدة للمصنعين والموردين للاستثمار في تقنيات وخدمات الرعاية الصحية المتصلة عبر الإنترنت. علاوةً على ذلك، سيؤدي توجه دبي نحو دعم معظم القطاعات الاقتصادية، ومنها الرعاية الصحية، بالاعتماد على البيانات، إلى أن تصبح معالجة البيانات الضخمة جزءاً كبيراً من استثمارات الرعاية الصحية في السنوات المقبلة.

وتتعاون غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مع الجهات المعنية في جميع قطاعات التقنيات الرقمية لتعزيز الابتكار والتعاون والنمو في الاقتصاد الرقمي.

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