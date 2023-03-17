"إشراق للاستثمار" تبحث الإدراج المزدوج في السوق السعودية "تداول"

المصدر: وام

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يبحث مجلس إدارة شركة "إشراق للاستثمار" في اجتماعه المقرر عقده الثلاثاء القادم الإدراج المزدوج لجزء من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول".

وذكرت "إشراق للاستثمار"، في إفصاح اليوم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن اجتماع مجلس الإدارة سينظر كذلك في تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر في الحسابات المالية للشركة عن العام الماضي 2022، وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق المالي.

وسينظر الاجتماع كذلك في مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح على المساهمين بواقع فلسين لكل سهم كحد أدني وذلك عن العام الماضي 2022.

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