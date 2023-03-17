"إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال" تغيّر علامتها التجارية إلى "سلوشنز+"

المصدر: وام

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أعلنت "إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال"، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المشتركة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن تغيير علامتها التجارية إلى "سلوشنز+"، إحدى شركات "مبادلة"، بصفتها شركة استشارات وخدمات إستراتيجية مشتركة تغطي بخبراتها وظائف الأعمال الحيوية والخدمات المشتركة الخارجية.

وستواصل شركة "سلوشنز+" تقديم خدمات عروضها الأساسية في دعم مكتب العمليات المساندة للشركات الكبرى في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي، بهدف دعم التغيير والتقدّم والقيمة معًا، من خلال وظائف البنية التحتية الحيوية، بدءًا من العمليات ووصولًا إلى الخدمات الرقمية.

ولدعم مزيد من النموّ والتوسّع، ستقوم "سلوشنز+" ببناء قدرات جديدة تشمل عروض الاستدامة، مثل تحسين وتقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإزالة الكربون، والمباني الذكية، لمساعدة العملاء على دعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

كما تعمل الشركة على التوسّع بمرافقها الرياضية والترفيهية، والتي شملت في الآونة الأخيرة الاستحواذ على شركة أبوظبي للترفيه التي توفّر فرصًا رائدة عبر مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المُدارة، وتتميز بمتوسط إقبال جماهيري يتجاوز مليوني زائر سنويًا في مواقعها المختلفة.

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة "سلوشنز+": طوال العقد الماضي، ساهمت "إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال"، شركة الخدمات المشتركة الرائدة في دولة الإمارات ، بدعم مسيرة نموّ مبادلة وتقدّمها، والتي تساهم بدورها كمستثمر عالمي في تنويع اقتصاد الدولة، والبحث عن فرص لتوليد القيمة من خلال استثماراتنا، وبذلك نقوم بتأسيس ورعاية شركات وطنية بمستوى عالمي تدعم إستراتيجية الدولة على المدى البعيد؛ وفي هذا الإطار، ستتخذ "سلوشنز+" خطوات فعّالة نحو مستقبل واعد أكثر إشراقًا وازدهارًا بدعم من مجموعة مبادلة.

بدوره، قال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة "سلوشنز+": مع تزايد التعقيدات التي تشهدها ساحة الأعمال الدولية، تحتاج الشركات إلى التكيّف والتطوّر السريع لإدارة التغيير وتوليد القيمة الدائمة، ويتجاوز الإعلان عن "سلوشنز+" مجرد الكشف عن إسم وهوية جديدين للعلامة التجارية، فهو يمثل المرحلة التالية من مسيرتنا الطموحة مع إستراتيجية جديدة لتعزيز عروض خدماتنا، والتوسّع نحو قطاعات خدمات جديدة، وزيادة قاعدة عملائنا.

وأضاف : من خلال "سلوشنز+" سنكون في وضع أقوى للارتقاء بأداء عملائنا، ومساعدتهم على تغيير الأعمال وتحقيق طموحاتهم كشريك موثوق به، ونتطلّع إلى تقديم خدمات ذات مستوى عالمي محليًا ودوليًا للمساهمة في أجندة التنويع لإمارة أبوظبي وفي ازدهار دولة الإمارات.

وتهدف "سلوشنز+" إلى تعزيز القيمة من خلال توفير حلول أداء أعمال عالمية المستوى؛ حيث ساعدت الشركة عملاءها على تحقيق وفورات تتجاوز 300 مليون درهم منذ إنشائها باسم "إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال"، وتدير أكثر من 500 ألف متر مربع من العقارات في أنحاء أبوظبي ودولة الإمارات.

كما تخدم الشركة حاليًا أكثر من 40 عميلًا في العديد من القطاعات الحيوية المتنوعة؛ مثل الطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والفضاء والمرافق والعقارات والتمويل والتصنيع الصناعي والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومزوّدي التعليم.

وتستفيد فرق عمل "سلوشنز+" من الخبرة والعمليات المستدامة والتقنيات المتطوّرة في الإدارة وتقديم الاستشارات المباشرة لوظائف البنية التحتية الحيوية، بدءًا من العمليات ووصولًا إلى الخدمات الرقمية.

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