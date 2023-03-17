سوق أبوظبي يتقدم البورصات العربية الأسبوع الماضي بمكاسب 42 مليار دولار

المصدر: وام

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ربحت القيمة السوقية للبورصات العربية أكثر من 116.5 مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع رأسماله السوقي بأكثر من 6% وفق صندوق النقد العربي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية للبورصات العربية ارتفعت إلى 4 تريليونات و126 مليارا و546 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، من 4 تريليونات و10 مليارات و10 ملايين دولار في الأسبوع السابق عليه.

وتقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع قيمته السوقية بنسبة 6.1% أو ما يعادل 42.3 مليار دولار لتصل إلى 735.7 مليار دولار مقابل 693.3 مليار دولار، بينما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 160.5 مليار دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة السعودية بنسبة 2.8% لتقفز من 2.6 تريليون دولار إلى 2.67 تريليون دولار في نهاية الأسبوع، بينما زادت رسملة بورصة عمان بنسبة 1.5% إلى 28.1 مليار دولار، وارتفعت رسملة بورصة بيروت 1.2% إلى 17.7 مليار دولار، وبورصة قطر 1.15% إلى 169.8 مليار دولار وبورصة مسقط 0.17% إلى 61.7 مليار دولار وبورصة فلسطين 0.15% إلى 4.98 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن رسملة بورصة الكويت وصلت إلى 152.5 مليار دولار، فيما وصلت رسملة بورصة الدار البيضاء إلى 52.9 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 34.4 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.5 مليار دولار وبورصة دمشق إلى 2.45 مليار دولار.

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