افتتاح أول مصنع للحوم النباتية في دبي

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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شهدت دبي اليوم افتتاح أول مصنع متخصص بتصنيع اللحوم النباتية في الإمارات والمنطقة، والذي أقامته مجموعة إفكو العالمية في مدينة دبي الصناعية تحت علامة" ثرايف" التي أطلقتها المجموعة مؤخرا.

شهد الافتتاح عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعود أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي للتأجير الصناعي – مجموعة تيكوم، وشيراز ألانا، العضو المشرف بمجلس إدارة مجموعة "إفكو" العالمية.

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