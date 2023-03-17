500 شركة بمبادرة «معاً ننمو» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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استضافت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، أكثر من 500 مورد وشركة وشريك تجاري من مختلف القطاعات ضمن مبادرة «معاً ننمو» التي نظمتها الغرفة بمشاركة مجموعة الجرافات البحرية الوطنية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل مع الموردين في أبوظبي وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لدعم منظومة الأعمال الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما تهدف إلى استكشاف الفرص المتوفرة ضمن مشاريع مجموعة الجرافات البحرية الحالية والمستقبلية، واحتياجات سلسلة التوريد الخاصة بها، ومعايير تأهيل الموردين، والمتطلبات التي تمكنهم من المشاركة بفاعلية في مشاريع المجموعة.٢

وأكد عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «أن مبادرة «معاً ننمو» جزء من الاستراتيجية الجديدة للغرفة في بناء جسور بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن مجموعة الجرافات الوطنية قامت بدور كبير لتشجيع الشركات الكبيرة والمتوسطة».

وأكد المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية لـ«البيان» أن مجموعة الجرافات البحرية الوطنية تمتلك مشاريع قيد التنفيذ تصل قيمتها إلى أكثر من 54 مليار درهم، مشيراً إلى أن المجموعة أثبتت نجاح استراتيجيتها في التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمالها، لترسيخ سمعة المجموعة ومكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء والتجريف البحري، مشيراً إلى أن المبادرة فرصة لمشاركة النجاح مع الموردين في أبوظبي.

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