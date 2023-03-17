أشهى النكهات العالمية تزيّن مائدة مهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي- البيان

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تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، العديد من الفعاليات، الاحتفالية الأكبر في المنطقة في مجال الطعام وفنون الطهي، في 21 أبريل، وتستمر حتى 7 مايو 2023، تأكيداً لمكانة دبي عاصمةً عالميةً لهذا المجال، بما تضمه نسخة هذا العام من أنشطة وفعاليات متنوعة، بمشاركة مئات المطاعم والمقاهي وأمهر الطهاة، ليقدم للجمهور تجارب طهي فريدة، ومفاهيم محلية وعالمية مبتكرة في مجال إعداد الطعام، على مدار 17 يوماً.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها في مجال سياحة الطعام وقطاع المأكولات والمطاعم عالمياً، حيث سجل مشهد الطعام في الإمارة تطوراً لافتاً، ونمواً كبيراً على مدار العقد الماضي. وبرز هذا التطور من خلال تضاعف عدد المطاعم من 5,500 مطعم في عام 2013، إلى أكثر من 13 ألف مطعم في عام 2023، في مواكبة للطابع العالمي للمدينة، التي تحتضن جاليات أكثر من 200 جنسية متنوّعة الثقافات ومتعددة الأذواق.

وخلال العقد الماضي، تطور مشهد الطعام في دبي، حيث انتشرت عربات المأكولات الخفيفة والمطاعم الشاطئية، كذلك تحتضن دبي مواهب بارزة في مجال الطهي، نجحت في الفوز بجوائز عالمية، وسجلت حضوراً لافتاً في دليل ميشلان، ودليل غولت آند ميلو، إضافة إلى جوائز أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عاصمة سياحة الطعام

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يرسخ مهرجان دبي للمأكولات مكانة دبي العالمية في قطاع المأكولات والمطاعم وفنون الطهي، وتتميز دورة العام الحالي، بأنها الأكبر والأفضل، مع ما تقدمه من أفضل تجارب تناول الطعام في المدينة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن إبراز إمكانات وقدرات قطاع المأكولات، وكذلك أفضل مواهب فنون الطهي في الإمارة.

وتشكل الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات، بما تتضمنه من الفعاليات المفضلة التقليدية والعروض الجديدة، فرصة مثالية للاحتفال بمسيرة المهرجان الممتدة على مدار السنوات العشر الماضية، واستكشاف عروض الطعام المتنوعة في دبي».

وأوضح الخاجة أن مهرجان دبي للمأكولات، يسهم من خلال تشجيع رواد الأعمال، وكذلك المطاعم على المشاركة فيه، في المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، سواء من خلال إثراء مشهد فنون الطهي والمطاعم وسياحة الطعام في المدينة، أو من خلال توفير الفرص لرواد الأعمال من المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة في فعالياته وأنشطته المتنوعة.

الطبق المميز

كما يضم البرنامج، فعالية أسبوع دبي للمطاعم الشهيرة، التي تقام بين 28 أبريل و7 مايو المقبل، وتوفر قوائم طعام خاصة بأسعار حصرية، في 50 من أفضل مطاعم دبي، بما فيها «3 فلس»، و«تورنو سوبيتو»، بإشراف الشيف ماسيمو بوتورا، و«بريد ستريت كيتشن» لجوردون رامزي، وديمون داك بإشراف ألفين ليونج، والمطبخ الفارسي من أريانا، و«أكيرا باك»، و«كويا»، و«كليب»، و«روكا»، و«كارنفال من تريسند»، و«ريف جابانيز كوشاياكي».

كما يشهد المهرجان هذا العام، عودة الفعالية المفضلة كانتين الشاطئ، برعاية اتصالات، والتي تقام خلف «صن ست مول»، في منطقة الجميرا، وتتضمن مجموعة من المأكولات والمطاعم المحلية الشهية، طيلة 17 يوماً.

واحتفالاً بدورته العاشرة، يوفر مهرجان دبي للمأكولات «الطبق المميز» بـ 10 دراهم، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بما تقدمه المطاعم والمقاهي من النكهات الكلاسيكية والأطباق الشهيرة، مقابل 10 دراهم فقط، على مدار فترة المهرجان.

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