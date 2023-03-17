أرباح «دي بي ورلد» تقفز 31 % إلى 18.4 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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حققت «دي بي ورلد» المحدودة (موانئ دبي العالمية) نتائج قوية للعام المالي 2022 مع قفزة العائدات 58.9 % إلى 62,89 مليار درهم، وزادت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 31 % إلى 18,41 مليار درهم، وبلغت نسبة هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.3 %.

وارتفعت عائدات الأنشطة المتعلقة بالحاويات 12.1 % مدفوعة بارتفاع الطلب على الخدمات الداعمة للحاويات.

وارتفعت عائدات الأنشطة غير المتعلقة بالحاويات على أساس المقارنة المثلية 18.3 % مع أداء قوي لشركة «يونيفيدر» نظراً لتحسّن متوسط أسعار الشحن.

وزادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية 20.6 % إلى 16,34 مليار درهم مقارنة بـ 13,55 ملياراً في 2021.

واستثمرت الشركة مصاريف رأسمالية بقيمة 6,29 مليارات درهم مقارنة بـ5,11 مليارات في 2021 عبر محفظتها الحالية. وارتفع حجم المناولة 1.4 % على أساس التقارير المحاسبية إلى 77.9 مليون حاوية نمطية مقابل 77.9 مليوناً في 2021.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: في 2022 ركّزنا على تعزيز الميزانية العمومية للشركة وجمعنا أكثر من 29,38 مليار درهم (8 مليارات دولار) عبر تسييل بعض الأصول لدينا، وسيتيح لنا هذا البرنامج والشراكات الجديدة مواصلة دفع عجلة النمو في محفظتنا.

علاوة على ذلك، سيوفر رأس المال الجديد للشركة المرونة والكفاءة للاستثمار في أسواق النمو الرئيسية مع المحافظة على تحقيق تصنيف استثماري قوي. وأوضح أن الأداء القوي لعام 2022 تجاوز التوقعات وكانت بداية عام 2023 مشجّعة لنا.

ونتطلع إلى استمرار محفظتنا في تقديم أداء قوي، ولا نزال متفائلين بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل، وكذلك قدرة «دي بي ورلد» على الاستمرار في تحقيق عائدات مستدامة.

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